Negociações:
71
Negociações com lucro:
69 (97.18%)
Negociações com perda:
2 (2.82%)
Melhor negociação:
128.05 EUR
Pior negociação:
-54.46 EUR
Lucro bruto:
977.39 EUR (7 122 pips)
Perda bruta:
-119.31 EUR (495 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (591.42 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
591.42 EUR (42)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
82.65%
Depósito máximo carregado:
31.79%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
98
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
15.68
Negociações longas:
15 (21.13%)
Negociações curtas:
56 (78.87%)
Fator de lucro:
8.19
Valor esperado:
12.09 EUR
Lucro médio:
14.17 EUR
Perda média:
-59.66 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-54.46 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-54.46 EUR (1)
Crescimento mensal:
0.88%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.25 EUR
Máximo:
54.71 EUR (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (1.40 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.16% (1 162.75 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|51
|USDCHF
|4
|USDJPY
|4
|XTIUSD
|3
|NZDJPY
|3
|TLT
|2
|CHFJPY
|2
|OXY
|1
|GBPCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|381
|USDCHF
|57
|USDJPY
|114
|XTIUSD
|79
|NZDJPY
|76
|TLT
|33
|CHFJPY
|97
|OXY
|143
|GBPCAD
|25
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|4.2K
|USDCHF
|433
|USDJPY
|371
|XTIUSD
|138
|NZDJPY
|538
|TLT
|82
|CHFJPY
|649
|OXY
|102
|GBPCAD
|152
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +128.05 EUR
Pior negociação: -54 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 42
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +591.42 EUR
Máxima perda consecutiva: -54.46 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1379
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
VantageFXInternational-Live
|0.83 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|0.87 × 366
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.82 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.45 × 244
|
XMGlobal-MT5 2
|3.55 × 11
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.64 × 11
|
BCS5-Real
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.74 × 19
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
101K
EUR
EUR
5
0%
71
97%
83%
8.19
12.09
EUR
EUR
1%
1:200