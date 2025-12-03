SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / SafeyieldAcc
VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

SafeyieldAcc

VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
69 (97.18%)
Negociações com perda:
2 (2.82%)
Melhor negociação:
128.05 EUR
Pior negociação:
-54.46 EUR
Lucro bruto:
977.39 EUR (7 122 pips)
Perda bruta:
-119.31 EUR (495 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (591.42 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
591.42 EUR (42)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
82.65%
Depósito máximo carregado:
31.79%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
98
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
15.68
Negociações longas:
15 (21.13%)
Negociações curtas:
56 (78.87%)
Fator de lucro:
8.19
Valor esperado:
12.09 EUR
Lucro médio:
14.17 EUR
Perda média:
-59.66 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-54.46 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-54.46 EUR (1)
Crescimento mensal:
0.88%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.25 EUR
Máximo:
54.71 EUR (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (1.40 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.16% (1 162.75 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 51
USDCHF 4
USDJPY 4
XTIUSD 3
NZDJPY 3
TLT 2
CHFJPY 2
OXY 1
GBPCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 381
USDCHF 57
USDJPY 114
XTIUSD 79
NZDJPY 76
TLT 33
CHFJPY 97
OXY 143
GBPCAD 25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 4.2K
USDCHF 433
USDJPY 371
XTIUSD 138
NZDJPY 538
TLT 82
CHFJPY 649
OXY 102
GBPCAD 152
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +128.05 EUR
Pior negociação: -54 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 42
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +591.42 EUR
Máxima perda consecutiva: -54.46 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.22 × 1379
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
VantageFXInternational-Live
0.83 × 6
PrimeCodex-MT5
0.87 × 366
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.82 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.45 × 244
XMGlobal-MT5 2
3.55 × 11
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.64 × 11
BCS5-Real
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
5.74 × 19
8 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 09:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SafeyieldAcc
99 USD por mês
1%
0
0
USD
101K
EUR
5
0%
71
97%
83%
8.19
12.09
EUR
1%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.