VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

SafeyieldAcc

VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
18.63 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
55.96 EUR (527 pips)
Brüt zarar:
-2.60 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
4 (55.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
55.96 EUR (4)
Sharpe oranı:
3.01
Alım-satım etkinliği:
82.43%
Maks. mevduat yükü:
1.86%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
38.11
Alış işlemleri:
1 (25.00%)
Satış işlemleri:
3 (75.00%)
Kâr faktörü:
21.52
Beklenen getiri:
13.99 EUR
Ortalama kâr:
13.99 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
0.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.25 EUR
Maksimum:
1.40 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.06% (56.12 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3
USDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 42
USDCHF 21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 410
USDCHF 117
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.63 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +55.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.22 × 1304
VantageFXInternational-Live
0.50 × 4
PrimeCodex-MT5
0.74 × 346
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.67 × 6
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.10 × 202
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 2
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
4.60 × 10
FBS-Real
5.50 × 16
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
BCS5-Real
8.00 × 1
FXOpen-MT5
9.25 × 4
Weltrade-Real
9.76 × 54
3 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.03 09:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
