- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
18.63 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
55.96 EUR (527 pips)
Brüt zarar:
-2.60 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
4 (55.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
55.96 EUR (4)
Sharpe oranı:
3.01
Alım-satım etkinliği:
82.43%
Maks. mevduat yükü:
1.86%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
38.11
Alış işlemleri:
1 (25.00%)
Satış işlemleri:
3 (75.00%)
Kâr faktörü:
21.52
Beklenen getiri:
13.99 EUR
Ortalama kâr:
13.99 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
0.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.25 EUR
Maksimum:
1.40 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.06% (56.12 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|42
|USDCHF
|21
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|410
|USDCHF
|117
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.63 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +55.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1304
|
VantageFXInternational-Live
|0.50 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|0.74 × 346
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.67 × 6
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.10 × 202
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.60 × 10
|
FBS-Real
|5.50 × 16
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
BCS5-Real
|8.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|9.25 × 4
|
Weltrade-Real
|9.76 × 54
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
0%
0
0
USD
USD
100K
EUR
EUR
1
0%
4
100%
82%
21.52
13.99
EUR
EUR
0%
1:200