VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

SafeyieldAcc

0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
71
Transacciones Rentables:
69 (97.18%)
Transacciones Irrentables:
2 (2.82%)
Mejor transacción:
128.05 EUR
Peor transacción:
-54.46 EUR
Beneficio Bruto:
977.39 EUR (7 122 pips)
Pérdidas Brutas:
-119.31 EUR (495 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (591.42 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
591.42 EUR (42)
Ratio de Sharpe:
0.55
Actividad comercial:
82.65%
Carga máxima del depósito:
31.79%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
98
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
15.68
Transacciones Largas:
15 (21.13%)
Transacciones Cortas:
56 (78.87%)
Factor de Beneficio:
8.19
Beneficio Esperado:
12.09 EUR
Beneficio medio:
14.17 EUR
Pérdidas medias:
-59.66 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-54.46 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.46 EUR (1)
Crecimiento al mes:
0.88%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.25 EUR
Máxima:
54.71 EUR (0.05%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (1.40 EUR)
De fondos:
1.16% (1 162.75 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 51
USDCHF 4
USDJPY 4
XTIUSD 3
NZDJPY 3
TLT 2
CHFJPY 2
OXY 1
GBPCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 381
USDCHF 57
USDJPY 114
XTIUSD 79
NZDJPY 76
TLT 33
CHFJPY 97
OXY 143
GBPCAD 25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 4.2K
USDCHF 433
USDJPY 371
XTIUSD 138
NZDJPY 538
TLT 82
CHFJPY 649
OXY 102
GBPCAD 152
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +128.05 EUR
Peor transacción: -54 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 42
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +591.42 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -54.46 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.22 × 1379
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
VantageFXInternational-Live
0.83 × 6
PrimeCodex-MT5
0.87 × 366
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.82 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.45 × 244
XMGlobal-MT5 2
3.55 × 11
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.64 × 11
BCS5-Real
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
5.74 × 19
otros 8...
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 09:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.