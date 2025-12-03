- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
71
Transacciones Rentables:
69 (97.18%)
Transacciones Irrentables:
2 (2.82%)
Mejor transacción:
128.05 EUR
Peor transacción:
-54.46 EUR
Beneficio Bruto:
977.39 EUR (7 122 pips)
Pérdidas Brutas:
-119.31 EUR (495 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (591.42 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
591.42 EUR (42)
Ratio de Sharpe:
0.55
Actividad comercial:
82.65%
Carga máxima del depósito:
31.79%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
98
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
15.68
Transacciones Largas:
15 (21.13%)
Transacciones Cortas:
56 (78.87%)
Factor de Beneficio:
8.19
Beneficio Esperado:
12.09 EUR
Beneficio medio:
14.17 EUR
Pérdidas medias:
-59.66 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-54.46 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.46 EUR (1)
Crecimiento al mes:
0.88%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.25 EUR
Máxima:
54.71 EUR (0.05%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (1.40 EUR)
De fondos:
1.16% (1 162.75 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|51
|USDCHF
|4
|USDJPY
|4
|XTIUSD
|3
|NZDJPY
|3
|TLT
|2
|CHFJPY
|2
|OXY
|1
|GBPCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|381
|USDCHF
|57
|USDJPY
|114
|XTIUSD
|79
|NZDJPY
|76
|TLT
|33
|CHFJPY
|97
|OXY
|143
|GBPCAD
|25
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|4.2K
|USDCHF
|433
|USDJPY
|371
|XTIUSD
|138
|NZDJPY
|538
|TLT
|82
|CHFJPY
|649
|OXY
|102
|GBPCAD
|152
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +128.05 EUR
Peor transacción: -54 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 42
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +591.42 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -54.46 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1379
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
VantageFXInternational-Live
|0.83 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|0.87 × 366
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.82 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.45 × 244
|
XMGlobal-MT5 2
|3.55 × 11
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.64 × 11
|
BCS5-Real
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.74 × 19
otros 8...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
99 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
101K
EUR
EUR
5
0%
71
97%
83%
8.19
12.09
EUR
EUR
1%
1:200