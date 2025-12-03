SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / SafeyieldAcc
VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

SafeyieldAcc

VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA
0 reviews
Reliability
4 weeks
0 / 0 USD
Copy for 99 USD per month
growth since 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
38
Profit Trades:
37 (97.36%)
Loss Trades:
1 (2.63%)
Best trade:
128.05 EUR
Worst trade:
-17.48 EUR
Gross Profit:
591.17 EUR (4 357 pips)
Gross Loss:
-47.65 EUR (143 pips)
Maximum consecutive wins:
28 (486.25 EUR)
Maximal consecutive profit:
486.25 EUR (28)
Sharpe Ratio:
0.71
Trading activity:
80.34%
Max deposit load:
22.66%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
67
Avg holding time:
16 hours
Recovery Factor:
30.43
Long Trades:
9 (23.68%)
Short Trades:
29 (76.32%)
Profit Factor:
12.41
Expected Payoff:
14.30 EUR
Average Profit:
15.98 EUR
Average Loss:
-47.65 EUR
Maximum consecutive losses:
1 (-17.48 EUR)
Maximal consecutive loss:
-17.48 EUR (1)
Monthly growth:
0.56%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.25 EUR
Maximal:
17.86 EUR (0.02%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.00% (1.40 EUR)
By Equity:
1.16% (1 162.75 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 26
USDCHF 4
XTIUSD 2
TLT 1
OXY 1
USDJPY 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
CHFJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 256
USDCHF 57
XTIUSD 59
TLT 12
OXY 143
USDJPY 40
NZDJPY 9
GBPCAD 25
CHFJPY 36
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2.8K
USDCHF 433
XTIUSD 93
TLT 32
OXY 102
USDJPY 304
NZDJPY 103
GBPCAD 152
CHFJPY 243
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +128.05 EUR
Worst trade: -17 EUR
Maximum consecutive wins: 28
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +486.25 EUR
Maximal consecutive loss: -17.48 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.22 × 1379
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
VantageFXInternational-Live
0.83 × 6
PrimeCodex-MT5
0.87 × 366
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.82 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.45 × 244
XMGlobal-MT5 2
3.55 × 11
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.64 × 11
BCS5-Real
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
5.74 × 19
8 more...
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 09:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
SafeyieldAcc
99 USD per month
1%
0
0
USD
101K
EUR
4
0%
38
97%
80%
12.40
14.30
EUR
1%
1:200
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.