Trades:
38
Profit Trades:
37 (97.36%)
Loss Trades:
1 (2.63%)
Best trade:
128.05 EUR
Worst trade:
-17.48 EUR
Gross Profit:
591.17 EUR (4 357 pips)
Gross Loss:
-47.65 EUR (143 pips)
Maximum consecutive wins:
28 (486.25 EUR)
Maximal consecutive profit:
486.25 EUR (28)
Sharpe Ratio:
0.71
Trading activity:
80.34%
Max deposit load:
22.66%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
67
Avg holding time:
16 hours
Recovery Factor:
30.43
Long Trades:
9 (23.68%)
Short Trades:
29 (76.32%)
Profit Factor:
12.41
Expected Payoff:
14.30 EUR
Average Profit:
15.98 EUR
Average Loss:
-47.65 EUR
Maximum consecutive losses:
1 (-17.48 EUR)
Maximal consecutive loss:
-17.48 EUR (1)
Monthly growth:
0.56%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.25 EUR
Maximal:
17.86 EUR (0.02%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.00% (1.40 EUR)
By Equity:
1.16% (1 162.75 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|26
|USDCHF
|4
|XTIUSD
|2
|TLT
|1
|OXY
|1
|USDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|CHFJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|256
|USDCHF
|57
|XTIUSD
|59
|TLT
|12
|OXY
|143
|USDJPY
|40
|NZDJPY
|9
|GBPCAD
|25
|CHFJPY
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.8K
|USDCHF
|433
|XTIUSD
|93
|TLT
|32
|OXY
|102
|USDJPY
|304
|NZDJPY
|103
|GBPCAD
|152
|CHFJPY
|243
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +128.05 EUR
Worst trade: -17 EUR
Maximum consecutive wins: 28
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +486.25 EUR
Maximal consecutive loss: -17.48 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1379
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
VantageFXInternational-Live
|0.83 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|0.87 × 366
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.82 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.45 × 244
|
XMGlobal-MT5 2
|3.55 × 11
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.64 × 11
|
BCS5-Real
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.74 × 19
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
99 USD per month
1%
0
0
USD
USD
101K
EUR
EUR
4
0%
38
97%
80%
12.40
14.30
EUR
EUR
1%
1:200