- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
18.63 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
55.96 EUR (527 pips)
Perdita lorda:
-2.60 EUR
Vincite massime consecutive:
4 (55.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
55.96 EUR (4)
Indice di Sharpe:
3.01
Attività di trading:
84.15%
Massimo carico di deposito:
1.86%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
38.11
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
21.52
Profitto previsto:
13.99 EUR
Profitto medio:
13.99 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
0.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.25 EUR
Massimale:
1.40 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.06% (60.03 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|42
|USDCHF
|21
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|410
|USDCHF
|117
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.63 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +55.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1304
|
VantageFXInternational-Live
|0.50 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|0.74 × 346
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.67 × 6
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.10 × 202
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.60 × 10
|
FBS-Real
|5.50 × 16
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
BCS5-Real
|8.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|9.25 × 4
|
Weltrade-Real
|9.76 × 54
