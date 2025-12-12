- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
121
盈利交易:
121 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.75 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
16.68 USD (1 992 pips)
毛利亏损:
-3.66 USD
最大连续赢利:
121 (16.68 USD)
最大连续盈利:
16.68 USD (121)
夏普比率:
1.89
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.12%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
48
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
217.00
长期交易:
76 (62.81%)
短期交易:
45 (37.19%)
利润因子:
4.56
预期回报:
0.14 USD
平均利润:
0.14 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
3.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
0.06 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (0.06 USD)
净值:
8.01% (32.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|118
|AUDCAD.r
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD.r
|13
|AUDCAD.r
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD.r
|1.9K
|AUDCAD.r
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.75 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 121
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +16.68 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
建议最低存款额为 400 美元，杠杆比例为 1:500 或更高。
没有评论
