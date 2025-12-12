- Crescimento
Negociações:
128
Negociações com lucro:
128 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.00 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
19.51 USD (2 291 pips)
Perda bruta:
-3.87 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
128 (19.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.51 USD (128)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
260.67
Negociações longas:
81 (63.28%)
Negociações curtas:
47 (36.72%)
Fator de lucro:
5.04
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
0.15 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
3.92%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
0.06 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (0.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.01% (32.96 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
GBPUSD.r
125
AUDCAD.r
3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
GBPUSD.r
15
AUDCAD.r
0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
GBPUSD.r
2.2K
AUDCAD.r
67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
É preferível um depósito mínimo de US$ 400, com alavancagem de 1:500 ou superior.
