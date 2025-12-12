- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
121
Прибыльных трейдов:
121 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.75 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
16.68 USD (1 992 pips)
Общий убыток:
-3.66 USD
Макс. серия выигрышей:
121 (16.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.68 USD (121)
Коэффициент Шарпа:
1.89
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.12%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
217.00
Длинных трейдов:
76 (62.81%)
Коротких трейдов:
45 (37.19%)
Профит фактор:
4.56
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.14 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
3.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
0.06 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (0.06 USD)
По эквити:
8.01% (32.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|118
|AUDCAD.r
|3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD.r
|13
|AUDCAD.r
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD.r
|1.9K
|AUDCAD.r
|67
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.75 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 121
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +16.68 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Предпочтительный минимальный депозит — 400 долларов США, кредитное плечо — 1:500 или более.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
413
USD
USD
4
0%
121
100%
100%
4.55
0.14
USD
USD
8%
1:500