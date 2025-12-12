- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
49 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.25 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
6.50 USD (773 pips)
Perdita lorda:
-1.50 USD
Vincite massime consecutive:
49 (6.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.50 USD (49)
Indice di Sharpe:
4.94
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
83.33
Long Trade:
35 (71.43%)
Short Trade:
14 (28.57%)
Fattore di profitto:
4.33
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
0.13 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
0.06 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.06 USD)
Per equità:
4.24% (17.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.r
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.r
|773
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.25 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6.50 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Si preferisce un deposito minimo di $400 USD, con leva finanziaria di 1:500 o superiore.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
405
USD
USD
2
0%
49
100%
100%
4.33
0.13
USD
USD
4%
1:500