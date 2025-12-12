- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
128
利益トレード:
128 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.00 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
19.51 USD (2 291 pips)
総損失:
-3.87 USD
最大連続の勝ち:
128 (19.51 USD)
最大連続利益:
19.51 USD (128)
シャープレシオ:
0.86
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
260.67
長いトレード:
81 (63.28%)
短いトレード:
47 (36.72%)
プロフィットファクター:
5.04
期待されたペイオフ:
0.15 USD
平均利益:
0.15 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
3.92%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
0.06 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (0.06 USD)
エクイティによる:
8.01% (32.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|125
|AUDCAD.r
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD.r
|15
|AUDCAD.r
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD.r
|2.2K
|AUDCAD.r
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 128
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +19.51 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
最低入金額は 400 米ドル、レバレッジは 1:500 以上が望ましいです。
レビューなし
