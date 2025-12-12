- 자본
- 축소
트레이드:
173
이익 거래:
173 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
2.09 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
26.84 USD (3 136 pips)
총 손실:
-5.22 USD
연속 최대 이익:
173 (26.84 USD)
연속 최대 이익:
26.84 USD (173)
샤프 비율:
0.73
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.12%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
360.33
롱(주식매수):
107 (61.85%)
숏(주식차입매도):
66 (38.15%)
수익 요인:
5.14
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
0.16 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
4.68%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 USD
최대한의:
0.06 USD (0.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (0.06 USD)
자본금별:
9.63% (40.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|170
|AUDCAD.r
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD.r
|21
|AUDCAD.r
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD.r
|3.1K
|AUDCAD.r
|67
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.09 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 173
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +26.84 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
최소 400달러의 예치금과 1:500 이상의 레버리지가 권장됩니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
421
USD
USD
6
0%
173
100%
100%
5.14
0.16
USD
USD
10%
1:500