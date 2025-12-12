- Incremento
Total de Trades:
128
Transacciones Rentables:
128 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
2.00 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
19.51 USD (2 291 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.87 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
128 (19.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19.51 USD (128)
Ratio de Sharpe:
0.86
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.12%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
260.67
Transacciones Largas:
81 (63.28%)
Transacciones Cortas:
47 (36.72%)
Factor de Beneficio:
5.04
Beneficio Esperado:
0.15 USD
Beneficio medio:
0.15 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
3.92%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
0.06 USD (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (0.06 USD)
De fondos:
8.01% (32.96 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|125
|AUDCAD.r
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD.r
|15
|AUDCAD.r
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD.r
|2.2K
|AUDCAD.r
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Se prefiere un depósito mínimo de $400 USD (apalancamiento de 1:500 o más).
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
415
USD
USD
4
0%
128
100%
100%
5.04
0.15
USD
USD
8%
1:500