Mohamed Osama Shaker Ibrahim Almohnds

Amun Ra

Mohamed Osama Shaker Ibrahim Almohnds
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
138 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
2.00 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
20.90 USD (2 457 pips)
Bruttoverlust:
-4.17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
138 (20.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.90 USD (138)
Sharpe Ratio:
0.89
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.12%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
44
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
278.83
Long-Positionen:
87 (63.04%)
Short-Positionen:
51 (36.96%)
Profit-Faktor:
5.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
4.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
0.06 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.01% (0.06 USD)
Kapital:
8.01% (32.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD.r 135
AUDCAD.r 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD.r 16
AUDCAD.r 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD.r 2.4K
AUDCAD.r 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.00 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 138
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Eine Mindesteinzahlung von 400 USD wird empfohlen – Hebelwirkung von 1:500 oder mehr.
Keine Bewertungen
2025.12.26 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 21:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 21:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 21:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

