交易:
19
盈利交易:
15 (78.94%)
亏损交易:
4 (21.05%)
最好交易:
4.59 USD
最差交易:
-5.18 USD
毛利:
34.60 USD (3 547 pips)
毛利亏损:
-11.82 USD (1 160 pips)
最大连续赢利:
10 (19.40 USD)
最大连续盈利:
19.40 USD (10)
夏普比率:
0.43
交易活动:
66.90%
最大入金加载:
21.87%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 天
采收率:
2.87
长期交易:
11 (57.89%)
短期交易:
8 (42.11%)
利润因子:
2.93
预期回报:
1.20 USD
平均利润:
2.31 USD
平均损失:
-2.96 USD
最大连续失误:
2 (-7.93 USD)
最大连续亏损:
-7.93 USD (2)
每月增长:
38.37%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.93 USD
最大值:
7.93 USD (13.36%)
相对跌幅:
结余:
13.36% (7.93 USD)
净值:
33.87% (20.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|EURGBP
|5
|EURCHF
|3
|AUDCHF
|2
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|9
|EURGBP
|9
|EURCHF
|-3
|AUDCHF
|4
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.3K
|EURGBP
|676
|EURCHF
|-259
|AUDCHF
|300
|XAUUSD
|398
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 9
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 26
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
没有评论
