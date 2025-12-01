- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
15 (78.94%)
Убыточных трейдов:
4 (21.05%)
Лучший трейд:
4.59 USD
Худший трейд:
-5.18 USD
Общая прибыль:
34.60 USD (3 547 pips)
Общий убыток:
-11.82 USD (1 160 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (19.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.40 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
66.90%
Макс. загрузка депозита:
21.87%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.87
Длинных трейдов:
11 (57.89%)
Коротких трейдов:
8 (42.11%)
Профит фактор:
2.93
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
2.31 USD
Средний убыток:
-2.96 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.93 USD (2)
Прирост в месяц:
38.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.93 USD
Максимальная:
7.93 USD (13.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.36% (7.93 USD)
По эквити:
33.87% (20.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|EURGBP
|5
|EURCHF
|3
|AUDCHF
|2
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|9
|EURGBP
|9
|EURCHF
|-3
|AUDCHF
|4
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.3K
|EURGBP
|676
|EURCHF
|-259
|AUDCHF
|300
|XAUUSD
|398
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.59 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +19.40 USD
Макс. убыток в серии: -7.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 9
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 26
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
USD
82
USD
USD
5
0%
19
78%
67%
2.92
1.20
USD
USD
34%
1:500