- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
4.59 USD
En kötü işlem:
-5.18 USD
Brüt kâr:
15.20 USD (1 615 pips)
Brüt zarar:
-8.50 USD (702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (8.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.33 USD (3)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
80.99%
Maks. mevduat yükü:
21.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
8 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
3.04 USD
Ortalama zarar:
-2.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.93 USD (2)
Aylık büyüme:
11.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.93 USD
Maksimum:
7.93 USD (13.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.36% (7.93 USD)
Varlığa göre:
33.87% (20.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCHF
|3
|AUDCAD
|3
|AUDCHF
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCHF
|-3
|AUDCAD
|6
|AUDCHF
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCHF
|-259
|AUDCAD
|872
|AUDCHF
|300
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.59 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 19
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 11
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 3
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 6
|
FBS-Real-3
|0.00 × 3
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 14
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
66
USD
USD
2
0%
8
62%
81%
1.78
0.84
USD
USD
34%
1:500