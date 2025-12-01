- 자본
트레이드:
24
이익 거래:
17 (70.83%)
손실 거래:
7 (29.17%)
최고의 거래:
4.59 USD
최악의 거래:
-10.75 USD
총 수익:
39.77 USD (4 003 pips)
총 손실:
-29.68 USD (2 890 pips)
연속 최대 이익:
12 (24.57 USD)
연속 최대 이익:
24.57 USD (12)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
67.56%
최대 입금량:
21.87%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.56
롱(주식매수):
12 (50.00%)
숏(주식차입매도):
12 (50.00%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
0.42 USD
평균 이익:
2.34 USD
평균 손실:
-4.24 USD
연속 최대 손실:
3 (-17.86 USD)
연속 최대 손실:
-17.86 USD (3)
월별 성장률:
22.68%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.93 USD
최대한의:
17.86 USD (20.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.45% (17.86 USD)
자본금별:
33.87% (20.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|EURGBP
|5
|EURCHF
|4
|XAUUSD
|4
|AUDCHF
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|9
|EURGBP
|9
|EURCHF
|0
|XAUUSD
|-9
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|1.3K
|EURGBP
|676
|EURCHF
|-18
|XAUUSD
|-903
|AUDCHF
|86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.59 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +24.57 USD
연속 최대 손실: -17.86 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 9
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 26
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
