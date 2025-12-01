- Crescimento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
15 (78.94%)
Negociações com perda:
4 (21.05%)
Melhor negociação:
4.59 USD
Pior negociação:
-5.18 USD
Lucro bruto:
34.60 USD (3 547 pips)
Perda bruta:
-11.82 USD (1 160 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (19.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.40 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
66.90%
Depósito máximo carregado:
21.87%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.87
Negociações longas:
11 (57.89%)
Negociações curtas:
8 (42.11%)
Fator de lucro:
2.93
Valor esperado:
1.20 USD
Lucro médio:
2.31 USD
Perda média:
-2.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.93 USD (2)
Crescimento mensal:
38.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.93 USD
Máximo:
7.93 USD (13.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.36% (7.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.87% (20.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|EURGBP
|5
|EURCHF
|3
|AUDCHF
|2
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|9
|EURGBP
|9
|EURCHF
|-3
|AUDCHF
|4
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|1.3K
|EURGBP
|676
|EURCHF
|-259
|AUDCHF
|300
|XAUUSD
|398
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 9
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 26
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
122 mais ...
