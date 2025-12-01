SegnaliSezioni
Moch. Ristramauardinata

Slowbutsure

Moch. Ristramauardinata
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
4.59 USD
Worst Trade:
-5.18 USD
Profitto lordo:
15.20 USD (1 615 pips)
Perdita lorda:
-8.50 USD (702 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (8.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.33 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
80.99%
Massimo carico di deposito:
21.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
8 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
3.04 USD
Perdita media:
-2.83 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.93 USD (2)
Crescita mensile:
11.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.93 USD
Massimale:
7.93 USD (13.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.36% (7.93 USD)
Per equità:
33.87% (20.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHF 3
AUDCAD 3
AUDCHF 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHF -3
AUDCAD 6
AUDCHF 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHF -259
AUDCAD 872
AUDCHF 300
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.59 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.33 USD
Massima perdita consecutiva: -7.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 19
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 11
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 3
PowerTrade-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 6
FBS-Real-3
0.00 × 3
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 14
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 10
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 15
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.00 × 2
55 più
2025.12.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 06:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 07:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 07:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 08:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 08:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 08:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
