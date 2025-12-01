- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
4.59 USD
Worst Trade:
-5.18 USD
Profitto lordo:
15.20 USD (1 615 pips)
Perdita lorda:
-8.50 USD (702 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (8.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.33 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
80.99%
Massimo carico di deposito:
21.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
8 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
3.04 USD
Perdita media:
-2.83 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.93 USD (2)
Crescita mensile:
11.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.93 USD
Massimale:
7.93 USD (13.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.36% (7.93 USD)
Per equità:
33.87% (20.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF
|3
|AUDCAD
|3
|AUDCHF
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF
|-3
|AUDCAD
|6
|AUDCHF
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF
|-259
|AUDCAD
|872
|AUDCHF
|300
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.59 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.33 USD
Massima perdita consecutiva: -7.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 19
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 11
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 3
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 6
|
FBS-Real-3
|0.00 × 3
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 14
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
