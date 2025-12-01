Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07 0.00 × 1 ICMarkets-Live23 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 19 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 11 VantageFXInternational-Live 6 0.00 × 3 PowerTrade-Real 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 6 FBS-Real-3 0.00 × 3 FXFlatMT4-LiveServer 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 1 AxioryAsia-02Live 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 3 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 14 NewWinFx-REAL 0.00 × 1 Ava-Real 5 0.00 × 10 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 XMGlobal-Real 15 0.00 × 1 TradersWay-Live 2 0.00 × 2 ICMarkets-Live17 0.00 × 2 TickmillUK-Live03 0.00 × 2 Pepperstone-01 0.00 × 2 55 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou