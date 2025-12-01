- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
15 (78.94%)
損失トレード:
4 (21.05%)
ベストトレード:
4.59 USD
最悪のトレード:
-5.18 USD
総利益:
34.60 USD (3 547 pips)
総損失:
-11.82 USD (1 160 pips)
最大連続の勝ち:
10 (19.40 USD)
最大連続利益:
19.40 USD (10)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
66.90%
最大入金額:
21.87%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.87
長いトレード:
11 (57.89%)
短いトレード:
8 (42.11%)
プロフィットファクター:
2.93
期待されたペイオフ:
1.20 USD
平均利益:
2.31 USD
平均損失:
-2.96 USD
最大連続の負け:
2 (-7.93 USD)
最大連続損失:
-7.93 USD (2)
月間成長:
38.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.93 USD
最大の:
7.93 USD (13.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.36% (7.93 USD)
エクイティによる:
33.87% (20.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|EURGBP
|5
|EURCHF
|3
|AUDCHF
|2
|XAUUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|9
|EURGBP
|9
|EURCHF
|-3
|AUDCHF
|4
|XAUUSD
|4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.3K
|EURGBP
|676
|EURCHF
|-259
|AUDCHF
|300
|XAUUSD
|398
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.59 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +19.40 USD
最大連続損失: -7.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 9
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 26
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
レビューなし
