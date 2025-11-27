- 成长
交易:
623
盈利交易:
239 (38.36%)
亏损交易:
384 (61.64%)
最好交易:
96.32 USD
最差交易:
-112.60 USD
毛利:
3 697.49 USD (296 009 pips)
毛利亏损:
-3 334.04 USD (267 741 pips)
最大连续赢利:
5 (62.93 USD)
最大连续盈利:
122.57 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
56.06%
最大入金加载:
10.87%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
73
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.57
长期交易:
310 (49.76%)
短期交易:
313 (50.24%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.58 USD
平均利润:
15.47 USD
平均损失:
-8.68 USD
最大连续失误:
13 (-150.30 USD)
最大连续亏损:
-254.23 USD (8)
每月增长:
-41.38%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
6.32 USD
最大值:
641.95 USD (42.57%)
相对跌幅:
结余:
49.57% (641.95 USD)
净值:
18.33% (147.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|623
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|363
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|28K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +96.32 USD
最差交易: -113 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +62.93 USD
最大连续亏损: -150.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
Gann Waves Trading for XAU/USD – Built for Busy Traders, Targeting 10%+ Weekly Returns.
