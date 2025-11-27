- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
623
利益トレード:
239 (38.36%)
損失トレード:
384 (61.64%)
ベストトレード:
96.32 USD
最悪のトレード:
-112.60 USD
総利益:
3 697.49 USD (296 009 pips)
総損失:
-3 334.04 USD (267 741 pips)
最大連続の勝ち:
5 (62.93 USD)
最大連続利益:
122.57 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
56.06%
最大入金額:
10.87%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
73
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.57
長いトレード:
310 (49.76%)
短いトレード:
313 (50.24%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
15.47 USD
平均損失:
-8.68 USD
最大連続の負け:
13 (-150.30 USD)
最大連続損失:
-254.23 USD (8)
月間成長:
-41.38%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.32 USD
最大の:
641.95 USD (42.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.57% (641.95 USD)
エクイティによる:
18.33% (147.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|623
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|363
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|28K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +96.32 USD
最悪のトレード: -113 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +62.93 USD
最大連続損失: -150.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
26 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Gann Waves Trading for XAU/USD – Built for Busy Traders, Targeting 10%+ Weekly Returns.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
85%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
10
98%
623
38%
56%
1.10
0.58
USD
USD
50%
1:500