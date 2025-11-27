シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Dtrade
Dat Nguyen

Dtrade

Dat Nguyen
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 85%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
623
利益トレード:
239 (38.36%)
損失トレード:
384 (61.64%)
ベストトレード:
96.32 USD
最悪のトレード:
-112.60 USD
総利益:
3 697.49 USD (296 009 pips)
総損失:
-3 334.04 USD (267 741 pips)
最大連続の勝ち:
5 (62.93 USD)
最大連続利益:
122.57 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
56.06%
最大入金額:
10.87%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
73
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.57
長いトレード:
310 (49.76%)
短いトレード:
313 (50.24%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
15.47 USD
平均損失:
-8.68 USD
最大連続の負け:
13 (-150.30 USD)
最大連続損失:
-254.23 USD (8)
月間成長:
-41.38%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.32 USD
最大の:
641.95 USD (42.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.57% (641.95 USD)
エクイティによる:
18.33% (147.01 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 623
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 363
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 28K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +96.32 USD
最悪のトレード: -113 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +62.93 USD
最大連続損失: -150.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
26 より多く...
Gann Waves Trading for XAU/USD – Built for Busy Traders, Targeting 10%+ Weekly Returns.

レビューなし
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 08:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.27 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
