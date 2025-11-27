- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
623
Gewinntrades:
239 (38.36%)
Verlusttrades:
384 (61.64%)
Bester Trade:
96.32 USD
Schlechtester Trade:
-112.60 USD
Bruttoprofit:
3 697.49 USD (296 009 pips)
Bruttoverlust:
-3 334.04 USD (267 741 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (62.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
122.57 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
56.06%
Max deposit load:
10.87%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
73
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.57
Long-Positionen:
310 (49.76%)
Short-Positionen:
313 (50.24%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-150.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-254.23 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-41.38%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.32 USD
Maximaler:
641.95 USD (42.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.57% (641.95 USD)
Kapital:
18.33% (147.01 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|623
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|363
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|28K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +96.32 USD
Schlechtester Trade: -113 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -150.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
Gann Waves Trading for XAU/USD – Built for Busy Traders, Targeting 10%+ Weekly Returns.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
85%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
10
98%
623
38%
56%
1.10
0.58
USD
USD
50%
1:500