Dat Nguyen

Dtrade

Dat Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 85%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
623
Gewinntrades:
239 (38.36%)
Verlusttrades:
384 (61.64%)
Bester Trade:
96.32 USD
Schlechtester Trade:
-112.60 USD
Bruttoprofit:
3 697.49 USD (296 009 pips)
Bruttoverlust:
-3 334.04 USD (267 741 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (62.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
122.57 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
56.06%
Max deposit load:
10.87%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
73
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.57
Long-Positionen:
310 (49.76%)
Short-Positionen:
313 (50.24%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-150.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-254.23 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-41.38%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.32 USD
Maximaler:
641.95 USD (42.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.57% (641.95 USD)
Kapital:
18.33% (147.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 623
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 363
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +96.32 USD
Schlechtester Trade: -113 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -150.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
noch 26 ...
Gann Waves Trading for XAU/USD – Built for Busy Traders, Targeting 10%+ Weekly Returns.

Keine Bewertungen
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 08:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.27 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
