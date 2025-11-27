SeñalesSecciones
Dat Nguyen

Dtrade

Dat Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 85%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
623
Transacciones Rentables:
239 (38.36%)
Transacciones Irrentables:
384 (61.64%)
Mejor transacción:
96.32 USD
Peor transacción:
-112.60 USD
Beneficio Bruto:
3 697.49 USD (296 009 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 334.04 USD (267 741 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (62.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
122.57 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
56.06%
Carga máxima del depósito:
10.87%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
73
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.57
Transacciones Largas:
310 (49.76%)
Transacciones Cortas:
313 (50.24%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.58 USD
Beneficio medio:
15.47 USD
Pérdidas medias:
-8.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-150.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-254.23 USD (8)
Crecimiento al mes:
-41.38%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.32 USD
Máxima:
641.95 USD (42.57%)
Reducción relativa:
De balance:
49.57% (641.95 USD)
De fondos:
18.33% (147.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 623
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 363
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 28K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +96.32 USD
Peor transacción: -113 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +62.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -150.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
otros 26...
Gann Waves Trading for XAU/USD – Built for Busy Traders, Targeting 10%+ Weekly Returns.

No hay comentarios
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 08:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.27 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.