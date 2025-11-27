- Incremento
Total de Trades:
623
Transacciones Rentables:
239 (38.36%)
Transacciones Irrentables:
384 (61.64%)
Mejor transacción:
96.32 USD
Peor transacción:
-112.60 USD
Beneficio Bruto:
3 697.49 USD (296 009 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 334.04 USD (267 741 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (62.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
122.57 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
56.06%
Carga máxima del depósito:
10.87%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
73
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.57
Transacciones Largas:
310 (49.76%)
Transacciones Cortas:
313 (50.24%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.58 USD
Beneficio medio:
15.47 USD
Pérdidas medias:
-8.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-150.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-254.23 USD (8)
Crecimiento al mes:
-41.38%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.32 USD
Máxima:
641.95 USD (42.57%)
Reducción relativa:
De balance:
49.57% (641.95 USD)
De fondos:
18.33% (147.01 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|623
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|363
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|28K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Mejor transacción: +96.32 USD
Peor transacción: -113 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +62.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -150.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
Gann Waves Trading for XAU/USD – Built for Busy Traders, Targeting 10%+ Weekly Returns.
