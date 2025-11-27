- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
623
Negociações com lucro:
239 (38.36%)
Negociações com perda:
384 (61.64%)
Melhor negociação:
96.32 USD
Pior negociação:
-112.60 USD
Lucro bruto:
3 697.49 USD (296 009 pips)
Perda bruta:
-3 334.04 USD (267 741 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (62.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
122.57 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
56.06%
Depósito máximo carregado:
10.87%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
73
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.57
Negociações longas:
310 (49.76%)
Negociações curtas:
313 (50.24%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
15.47 USD
Perda média:
-8.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-150.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-254.23 USD (8)
Crescimento mensal:
-41.38%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.32 USD
Máximo:
641.95 USD (42.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.57% (641.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.33% (147.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|623
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|363
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|28K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +96.32 USD
Pior negociação: -113 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +62.93 USD
Máxima perda consecutiva: -150.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
26 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Gann Waves Trading for XAU/USD – Built for Busy Traders, Targeting 10%+ Weekly Returns.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
85%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
10
98%
623
38%
56%
1.10
0.58
USD
USD
50%
1:500