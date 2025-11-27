SinaisSeções
Dat Nguyen

Dtrade

Dat Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 85%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
623
Negociações com lucro:
239 (38.36%)
Negociações com perda:
384 (61.64%)
Melhor negociação:
96.32 USD
Pior negociação:
-112.60 USD
Lucro bruto:
3 697.49 USD (296 009 pips)
Perda bruta:
-3 334.04 USD (267 741 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (62.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
122.57 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
56.06%
Depósito máximo carregado:
10.87%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
73
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.57
Negociações longas:
310 (49.76%)
Negociações curtas:
313 (50.24%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
15.47 USD
Perda média:
-8.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-150.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-254.23 USD (8)
Crescimento mensal:
-41.38%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.32 USD
Máximo:
641.95 USD (42.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.57% (641.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.33% (147.01 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 623
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 363
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 28K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +96.32 USD
Pior negociação: -113 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +62.93 USD
Máxima perda consecutiva: -150.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
26 mais ...
Gann Waves Trading for XAU/USD – Built for Busy Traders, Targeting 10%+ Weekly Returns.

Sem comentários
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 08:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.27 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.