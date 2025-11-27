СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Dtrade
Dat Nguyen

Dtrade

Dat Nguyen
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 85%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
623
Прибыльных трейдов:
239 (38.36%)
Убыточных трейдов:
384 (61.64%)
Лучший трейд:
96.32 USD
Худший трейд:
-112.60 USD
Общая прибыль:
3 697.49 USD (296 009 pips)
Общий убыток:
-3 334.04 USD (267 741 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (62.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
122.57 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
56.06%
Макс. загрузка депозита:
10.87%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.57
Длинных трейдов:
310 (49.76%)
Коротких трейдов:
313 (50.24%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
15.47 USD
Средний убыток:
-8.68 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-150.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.23 USD (8)
Прирост в месяц:
-41.38%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.32 USD
Максимальная:
641.95 USD (42.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.57% (641.95 USD)
По эквити:
18.33% (147.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 623
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 363
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 28K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +96.32 USD
Худший трейд: -113 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +62.93 USD
Макс. убыток в серии: -150.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
еще 26...
Gann Waves Trading for XAU/USD – Built for Busy Traders, Targeting 10%+ Weekly Returns.

Нет отзывов
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 08:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.27 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
