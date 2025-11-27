- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
623
Прибыльных трейдов:
239 (38.36%)
Убыточных трейдов:
384 (61.64%)
Лучший трейд:
96.32 USD
Худший трейд:
-112.60 USD
Общая прибыль:
3 697.49 USD (296 009 pips)
Общий убыток:
-3 334.04 USD (267 741 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (62.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
122.57 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
56.06%
Макс. загрузка депозита:
10.87%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.57
Длинных трейдов:
310 (49.76%)
Коротких трейдов:
313 (50.24%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
15.47 USD
Средний убыток:
-8.68 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-150.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.23 USD (8)
Прирост в месяц:
-41.38%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.32 USD
Максимальная:
641.95 USD (42.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.57% (641.95 USD)
По эквити:
18.33% (147.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|623
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|363
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|28K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +96.32 USD
Худший трейд: -113 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +62.93 USD
Макс. убыток в серии: -150.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
еще 26...
Gann Waves Trading for XAU/USD – Built for Busy Traders, Targeting 10%+ Weekly Returns.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
85%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
10
98%
623
38%
56%
1.10
0.58
USD
USD
50%
1:500