- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 297
盈利交易:
868 (66.92%)
亏损交易:
429 (33.08%)
最好交易:
74.81 EUR
最差交易:
-137.13 EUR
毛利:
2 743.17 EUR (325 525 pips)
毛利亏损:
-1 920.29 EUR (212 437 pips)
最大连续赢利:
25 (20.51 EUR)
最大连续盈利:
198.91 EUR (18)
夏普比率:
0.09
交易活动:
18.63%
最大入金加载:
24.84%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
300
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.92
长期交易:
538 (41.48%)
短期交易:
759 (58.52%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.63 EUR
平均利润:
3.16 EUR
平均损失:
-4.48 EUR
最大连续失误:
13 (-104.26 EUR)
最大连续亏损:
-146.11 EUR (8)
每月增长:
-1.87%
年度预测:
-22.73%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
3.65 EUR
最大值:
167.14 EUR (6.89%)
相对跌幅:
结余:
12.67% (137.13 EUR)
净值:
17.83% (180.40 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|325
|CHFJPY
|107
|EURAUD
|89
|EURNZD
|72
|EURUSD
|58
|AUDCAD
|45
|USDJPY
|44
|AUDJPY
|42
|GBPUSD
|40
|EURGBP
|38
|GBPAUD
|35
|EURCAD
|30
|NZDJPY
|30
|AUDUSD
|29
|EURJPY
|28
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|26
|GBPCAD
|26
|AUDNZD
|24
|GBPJPY
|23
|GBPCHF
|22
|EURCHF
|21
|NZDUSD
|21
|CADJPY
|18
|USDCHF
|18
|AUDCHF
|17
|GBPNZD
|16
|CADCHF
|15
|NZDCHF
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3
|CHFJPY
|110
|EURAUD
|88
|EURNZD
|65
|EURUSD
|-84
|AUDCAD
|40
|USDJPY
|-39
|AUDJPY
|68
|GBPUSD
|73
|EURGBP
|42
|GBPAUD
|50
|EURCAD
|37
|NZDJPY
|5
|AUDUSD
|-52
|EURJPY
|-8
|USDCAD
|16
|NZDCAD
|27
|GBPCAD
|81
|AUDNZD
|25
|GBPJPY
|39
|GBPCHF
|97
|EURCHF
|-10
|NZDUSD
|47
|CADJPY
|56
|USDCHF
|50
|AUDCHF
|34
|GBPNZD
|27
|CADCHF
|30
|NZDCHF
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.7K
|CHFJPY
|14K
|EURAUD
|9.9K
|EURNZD
|4.8K
|EURUSD
|-843
|AUDCAD
|5K
|USDJPY
|5.2K
|AUDJPY
|10K
|GBPUSD
|7.4K
|EURGBP
|2.1K
|GBPAUD
|4.2K
|EURCAD
|4.9K
|NZDJPY
|529
|AUDUSD
|652
|EURJPY
|4.2K
|USDCAD
|1.9K
|NZDCAD
|3K
|GBPCAD
|10K
|AUDNZD
|3.1K
|GBPJPY
|4.2K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|1K
|NZDUSD
|1.6K
|CADJPY
|4K
|USDCHF
|3.4K
|AUDCHF
|1.9K
|GBPNZD
|2.4K
|CADCHF
|1.8K
|NZDCHF
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.81 EUR
最差交易: -137 EUR
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +20.51 EUR
最大连续亏损: -104.26 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 29
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 8
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.13 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.53 × 171
|
ICMarkets-Live15
|0.54 × 317
|
ICMarkets-Live10
|0.65 × 118
|
ICMarkets-Live19
|0.68 × 945
|
ICMarkets-Live01
|0.71 × 445
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 582
|
ICMarkets-Live14
|0.72 × 32
|
ICMarkets-Live24
|0.75 × 93
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4948
|
ICMarkets-Live17
|0.78 × 449
- Minimum account balance of 1000$.
- XAUUSD (GOLD)
- M5
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
37%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
73
63%
1 297
66%
19%
1.42
0.63
EUR
EUR
18%
1:500