Dawid Piotr Rylowicz

GOLD DPR

Dawid Piotr Rylowicz
0条评论
可靠性
73
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 37%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 297
盈利交易:
868 (66.92%)
亏损交易:
429 (33.08%)
最好交易:
74.81 EUR
最差交易:
-137.13 EUR
毛利:
2 743.17 EUR (325 525 pips)
毛利亏损:
-1 920.29 EUR (212 437 pips)
最大连续赢利:
25 (20.51 EUR)
最大连续盈利:
198.91 EUR (18)
夏普比率:
0.09
交易活动:
18.63%
最大入金加载:
24.84%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
300
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.92
长期交易:
538 (41.48%)
短期交易:
759 (58.52%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.63 EUR
平均利润:
3.16 EUR
平均损失:
-4.48 EUR
最大连续失误:
13 (-104.26 EUR)
最大连续亏损:
-146.11 EUR (8)
每月增长:
-1.87%
年度预测:
-22.73%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
3.65 EUR
最大值:
167.14 EUR (6.89%)
相对跌幅:
结余:
12.67% (137.13 EUR)
净值:
17.83% (180.40 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 325
CHFJPY 107
EURAUD 89
EURNZD 72
EURUSD 58
AUDCAD 45
USDJPY 44
AUDJPY 42
GBPUSD 40
EURGBP 38
GBPAUD 35
EURCAD 30
NZDJPY 30
AUDUSD 29
EURJPY 28
USDCAD 27
NZDCAD 26
GBPCAD 26
AUDNZD 24
GBPJPY 23
GBPCHF 22
EURCHF 21
NZDUSD 21
CADJPY 18
USDCHF 18
AUDCHF 17
GBPNZD 16
CADCHF 15
NZDCHF 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3
CHFJPY 110
EURAUD 88
EURNZD 65
EURUSD -84
AUDCAD 40
USDJPY -39
AUDJPY 68
GBPUSD 73
EURGBP 42
GBPAUD 50
EURCAD 37
NZDJPY 5
AUDUSD -52
EURJPY -8
USDCAD 16
NZDCAD 27
GBPCAD 81
AUDNZD 25
GBPJPY 39
GBPCHF 97
EURCHF -10
NZDUSD 47
CADJPY 56
USDCHF 50
AUDCHF 34
GBPNZD 27
CADCHF 30
NZDCHF 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 1.7K
CHFJPY 14K
EURAUD 9.9K
EURNZD 4.8K
EURUSD -843
AUDCAD 5K
USDJPY 5.2K
AUDJPY 10K
GBPUSD 7.4K
EURGBP 2.1K
GBPAUD 4.2K
EURCAD 4.9K
NZDJPY 529
AUDUSD 652
EURJPY 4.2K
USDCAD 1.9K
NZDCAD 3K
GBPCAD 10K
AUDNZD 3.1K
GBPJPY 4.2K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 1K
NZDUSD 1.6K
CADJPY 4K
USDCHF 3.4K
AUDCHF 1.9K
GBPNZD 2.4K
CADCHF 1.8K
NZDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +74.81 EUR
最差交易: -137 EUR
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +20.51 EUR
最大连续亏损: -104.26 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
FBS-Real-9
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
FBS-Real-5
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 8
FusionMarkets-Live
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
FusionMarkets-Demo
0.72 × 582
ICMarkets-Live14
0.72 × 32
ICMarkets-Live24
0.75 × 93
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4948
ICMarkets-Live17
0.78 × 449
135 更多...
  • Minimum account balance of 1000$.
  • XAUUSD (GOLD)
  • M5


没有评论
2025.12.19 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 2.02% of days out of 495 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.74% of days out of 485 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GOLD DPR
每月30 USD
37%
0
0
USD
1K
EUR
73
63%
1 297
66%
19%
1.42
0.63
EUR
18%
1:500
