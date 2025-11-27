SeñalesSecciones
Dawid Piotr Rylowicz

GOLD DPR

Dawid Piotr Rylowicz
0 comentarios
Fiabilidad
73 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 37%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 297
Transacciones Rentables:
868 (66.92%)
Transacciones Irrentables:
429 (33.08%)
Mejor transacción:
74.81 EUR
Peor transacción:
-137.13 EUR
Beneficio Bruto:
2 743.17 EUR (325 525 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 920.29 EUR (212 437 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (20.51 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
198.91 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
18.63%
Carga máxima del depósito:
24.84%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
300
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.92
Transacciones Largas:
538 (41.48%)
Transacciones Cortas:
759 (58.52%)
Factor de Beneficio:
1.43
Beneficio Esperado:
0.63 EUR
Beneficio medio:
3.16 EUR
Pérdidas medias:
-4.48 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-104.26 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-146.11 EUR (8)
Crecimiento al mes:
-1.87%
Pronóstico anual:
-22.73%
Trading algorítmico:
63%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.65 EUR
Máxima:
167.14 EUR (6.89%)
Reducción relativa:
De balance:
12.67% (137.13 EUR)
De fondos:
17.83% (180.40 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 325
CHFJPY 107
EURAUD 89
EURNZD 72
EURUSD 58
AUDCAD 45
USDJPY 44
AUDJPY 42
GBPUSD 40
EURGBP 38
GBPAUD 35
EURCAD 30
NZDJPY 30
AUDUSD 29
EURJPY 28
USDCAD 27
NZDCAD 26
GBPCAD 26
AUDNZD 24
GBPJPY 23
GBPCHF 22
EURCHF 21
NZDUSD 21
CADJPY 18
USDCHF 18
AUDCHF 17
GBPNZD 16
CADCHF 15
NZDCHF 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3
CHFJPY 110
EURAUD 88
EURNZD 65
EURUSD -84
AUDCAD 40
USDJPY -39
AUDJPY 68
GBPUSD 73
EURGBP 42
GBPAUD 50
EURCAD 37
NZDJPY 5
AUDUSD -52
EURJPY -8
USDCAD 16
NZDCAD 27
GBPCAD 81
AUDNZD 25
GBPJPY 39
GBPCHF 97
EURCHF -10
NZDUSD 47
CADJPY 56
USDCHF 50
AUDCHF 34
GBPNZD 27
CADCHF 30
NZDCHF 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.7K
CHFJPY 14K
EURAUD 9.9K
EURNZD 4.8K
EURUSD -843
AUDCAD 5K
USDJPY 5.2K
AUDJPY 10K
GBPUSD 7.4K
EURGBP 2.1K
GBPAUD 4.2K
EURCAD 4.9K
NZDJPY 529
AUDUSD 652
EURJPY 4.2K
USDCAD 1.9K
NZDCAD 3K
GBPCAD 10K
AUDNZD 3.1K
GBPJPY 4.2K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 1K
NZDUSD 1.6K
CADJPY 4K
USDCHF 3.4K
AUDCHF 1.9K
GBPNZD 2.4K
CADCHF 1.8K
NZDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +74.81 EUR
Peor transacción: -137 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +20.51 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -104.26 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
FBS-Real-9
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
FBS-Real-5
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 8
FusionMarkets-Live
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
FusionMarkets-Demo
0.72 × 582
ICMarkets-Live14
0.72 × 32
ICMarkets-Live24
0.75 × 93
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4948
ICMarkets-Live17
0.78 × 449
otros 135...
  • Minimum account balance of 1000$.
  • XAUUSD (GOLD)
  • M5


No hay comentarios
2025.12.19 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 2.02% of days out of 495 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.74% of days out of 485 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOLD DPR
30 USD al mes
37%
0
0
USD
1K
EUR
73
63%
1 297
66%
19%
1.42
0.63
EUR
18%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.