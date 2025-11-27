СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLD DPR
Dawid Piotr Rylowicz

GOLD DPR

Dawid Piotr Rylowicz
0 отзывов
Надежность
73 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 37%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 297
Прибыльных трейдов:
868 (66.92%)
Убыточных трейдов:
429 (33.08%)
Лучший трейд:
74.81 EUR
Худший трейд:
-137.13 EUR
Общая прибыль:
2 743.17 EUR (325 525 pips)
Общий убыток:
-1 920.29 EUR (212 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (20.51 EUR)
Макс. прибыль в серии:
198.91 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
18.63%
Макс. загрузка депозита:
24.84%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
300
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.92
Длинных трейдов:
538 (41.48%)
Коротких трейдов:
759 (58.52%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.63 EUR
Средняя прибыль:
3.16 EUR
Средний убыток:
-4.48 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-104.26 EUR)
Макс. убыток в серии:
-146.11 EUR (8)
Прирост в месяц:
-1.87%
Годовой прогноз:
-22.73%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.65 EUR
Максимальная:
167.14 EUR (6.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.67% (137.13 EUR)
По эквити:
17.83% (180.40 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 325
CHFJPY 107
EURAUD 89
EURNZD 72
EURUSD 58
AUDCAD 45
USDJPY 44
AUDJPY 42
GBPUSD 40
EURGBP 38
GBPAUD 35
EURCAD 30
NZDJPY 30
AUDUSD 29
EURJPY 28
USDCAD 27
NZDCAD 26
GBPCAD 26
AUDNZD 24
GBPJPY 23
GBPCHF 22
EURCHF 21
NZDUSD 21
CADJPY 18
USDCHF 18
AUDCHF 17
GBPNZD 16
CADCHF 15
NZDCHF 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3
CHFJPY 110
EURAUD 88
EURNZD 65
EURUSD -84
AUDCAD 40
USDJPY -39
AUDJPY 68
GBPUSD 73
EURGBP 42
GBPAUD 50
EURCAD 37
NZDJPY 5
AUDUSD -52
EURJPY -8
USDCAD 16
NZDCAD 27
GBPCAD 81
AUDNZD 25
GBPJPY 39
GBPCHF 97
EURCHF -10
NZDUSD 47
CADJPY 56
USDCHF 50
AUDCHF 34
GBPNZD 27
CADCHF 30
NZDCHF 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.7K
CHFJPY 14K
EURAUD 9.9K
EURNZD 4.8K
EURUSD -843
AUDCAD 5K
USDJPY 5.2K
AUDJPY 10K
GBPUSD 7.4K
EURGBP 2.1K
GBPAUD 4.2K
EURCAD 4.9K
NZDJPY 529
AUDUSD 652
EURJPY 4.2K
USDCAD 1.9K
NZDCAD 3K
GBPCAD 10K
AUDNZD 3.1K
GBPJPY 4.2K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 1K
NZDUSD 1.6K
CADJPY 4K
USDCHF 3.4K
AUDCHF 1.9K
GBPNZD 2.4K
CADCHF 1.8K
NZDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.81 EUR
Худший трейд: -137 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +20.51 EUR
Макс. убыток в серии: -104.26 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
FBS-Real-9
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
FBS-Real-5
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 8
FusionMarkets-Live
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
FusionMarkets-Demo
0.72 × 582
ICMarkets-Live14
0.72 × 32
ICMarkets-Live24
0.75 × 93
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4948
ICMarkets-Live17
0.78 × 449
еще 135...
  • Minimum account balance of 1000$.
  • XAUUSD (GOLD)
  • M5


Нет отзывов
2025.12.19 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 2.02% of days out of 495 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.74% of days out of 485 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.