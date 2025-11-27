- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
987
Profit Trade:
625 (63.32%)
Loss Trade:
362 (36.68%)
Best Trade:
74.81 EUR
Worst Trade:
-71.07 EUR
Profitto lordo:
2 401.89 EUR (284 589 pips)
Perdita lorda:
-1 545.09 EUR (168 819 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (198.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
198.91 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.13
Long Trade:
406 (41.13%)
Short Trade:
581 (58.87%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.87 EUR
Profitto medio:
3.84 EUR
Perdita media:
-4.27 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-104.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-146.11 EUR (8)
Crescita mensile:
4.97%
Previsione annuale:
60.35%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.65 EUR
Massimale:
167.14 EUR (6.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.89% (167.14 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|107
|EURAUD
|89
|EURNZD
|72
|EURUSD
|58
|AUDCAD
|45
|USDJPY
|44
|AUDJPY
|42
|GBPUSD
|40
|EURGBP
|38
|GBPAUD
|35
|EURCAD
|30
|NZDJPY
|30
|AUDUSD
|29
|EURJPY
|28
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|26
|GBPCAD
|26
|AUDNZD
|24
|GBPJPY
|23
|GBPCHF
|22
|EURCHF
|21
|NZDUSD
|21
|CADJPY
|18
|USDCHF
|18
|AUDCHF
|17
|GBPNZD
|16
|CADCHF
|15
|XAUUSD
|15
|NZDCHF
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|110
|EURAUD
|88
|EURNZD
|65
|EURUSD
|-84
|AUDCAD
|40
|USDJPY
|-39
|AUDJPY
|68
|GBPUSD
|73
|EURGBP
|42
|GBPAUD
|50
|EURCAD
|37
|NZDJPY
|5
|AUDUSD
|-52
|EURJPY
|-8
|USDCAD
|16
|NZDCAD
|27
|GBPCAD
|81
|AUDNZD
|25
|GBPJPY
|39
|GBPCHF
|97
|EURCHF
|-10
|NZDUSD
|47
|CADJPY
|56
|USDCHF
|50
|AUDCHF
|34
|GBPNZD
|27
|CADCHF
|30
|XAUUSD
|41
|NZDCHF
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|14K
|EURAUD
|9.9K
|EURNZD
|4.8K
|EURUSD
|-843
|AUDCAD
|5K
|USDJPY
|5.2K
|AUDJPY
|10K
|GBPUSD
|7.4K
|EURGBP
|2.1K
|GBPAUD
|4.2K
|EURCAD
|4.9K
|NZDJPY
|529
|AUDUSD
|652
|EURJPY
|4.2K
|USDCAD
|1.9K
|NZDCAD
|3K
|GBPCAD
|10K
|AUDNZD
|3.1K
|GBPJPY
|4.2K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|1K
|NZDUSD
|1.6K
|CADJPY
|4K
|USDCHF
|3.4K
|AUDCHF
|1.9K
|GBPNZD
|2.4K
|CADCHF
|1.8K
|XAUUSD
|4.3K
|NZDCHF
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.81 EUR
Worst Trade: -71 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +198.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -104.26 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 29
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 8
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.13 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.53 × 171
|
ICMarkets-Live15
|0.54 × 317
|
ICMarkets-Live10
|0.65 × 118
|
ICMarkets-Live19
|0.68 × 945
|
ICMarkets-Live01
|0.71 × 445
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 582
|
ICMarkets-Live14
|0.72 × 32
|
ICMarkets-Live24
|0.75 × 93
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4948
|
ICMarkets-Live17
|0.78 × 449
- Minimum account balance of 1000$.
- XAUUSD (GOLD)
- M5
