Dawid Piotr Rylowicz

GOLD DPR

Dawid Piotr Rylowicz
0 recensioni
69 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 41%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
987
Profit Trade:
625 (63.32%)
Loss Trade:
362 (36.68%)
Best Trade:
74.81 EUR
Worst Trade:
-71.07 EUR
Profitto lordo:
2 401.89 EUR (284 589 pips)
Perdita lorda:
-1 545.09 EUR (168 819 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (198.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
198.91 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.13
Long Trade:
406 (41.13%)
Short Trade:
581 (58.87%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.87 EUR
Profitto medio:
3.84 EUR
Perdita media:
-4.27 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-104.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-146.11 EUR (8)
Crescita mensile:
4.97%
Previsione annuale:
60.35%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.65 EUR
Massimale:
167.14 EUR (6.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.89% (167.14 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY 107
EURAUD 89
EURNZD 72
EURUSD 58
AUDCAD 45
USDJPY 44
AUDJPY 42
GBPUSD 40
EURGBP 38
GBPAUD 35
EURCAD 30
NZDJPY 30
AUDUSD 29
EURJPY 28
USDCAD 27
NZDCAD 26
GBPCAD 26
AUDNZD 24
GBPJPY 23
GBPCHF 22
EURCHF 21
NZDUSD 21
CADJPY 18
USDCHF 18
AUDCHF 17
GBPNZD 16
CADCHF 15
XAUUSD 15
NZDCHF 11
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY 110
EURAUD 88
EURNZD 65
EURUSD -84
AUDCAD 40
USDJPY -39
AUDJPY 68
GBPUSD 73
EURGBP 42
GBPAUD 50
EURCAD 37
NZDJPY 5
AUDUSD -52
EURJPY -8
USDCAD 16
NZDCAD 27
GBPCAD 81
AUDNZD 25
GBPJPY 39
GBPCHF 97
EURCHF -10
NZDUSD 47
CADJPY 56
USDCHF 50
AUDCHF 34
GBPNZD 27
CADCHF 30
XAUUSD 41
NZDCHF 19
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY 14K
EURAUD 9.9K
EURNZD 4.8K
EURUSD -843
AUDCAD 5K
USDJPY 5.2K
AUDJPY 10K
GBPUSD 7.4K
EURGBP 2.1K
GBPAUD 4.2K
EURCAD 4.9K
NZDJPY 529
AUDUSD 652
EURJPY 4.2K
USDCAD 1.9K
NZDCAD 3K
GBPCAD 10K
AUDNZD 3.1K
GBPJPY 4.2K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 1K
NZDUSD 1.6K
CADJPY 4K
USDCHF 3.4K
AUDCHF 1.9K
GBPNZD 2.4K
CADCHF 1.8K
XAUUSD 4.3K
NZDCHF 1.3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.81 EUR
Worst Trade: -71 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +198.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -104.26 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
FBS-Real-9
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
FBS-Real-5
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 8
FusionMarkets-Live
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
FusionMarkets-Demo
0.72 × 582
ICMarkets-Live14
0.72 × 32
ICMarkets-Live24
0.75 × 93
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4948
ICMarkets-Live17
0.78 × 449
  • Minimum account balance of 1000$.
  • XAUUSD (GOLD)
  • M5


Non ci sono recensioni
