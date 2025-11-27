- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 297
Profit Trades:
868 (66.92%)
Loss Trades:
429 (33.08%)
Best trade:
74.81 EUR
Worst trade:
-137.13 EUR
Gross Profit:
2 743.17 EUR (325 525 pips)
Gross Loss:
-1 920.29 EUR (212 437 pips)
Maximum consecutive wins:
25 (20.51 EUR)
Maximal consecutive profit:
198.91 EUR (18)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
18.63%
Max deposit load:
24.84%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
300
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
4.92
Long Trades:
538 (41.48%)
Short Trades:
759 (58.52%)
Profit Factor:
1.43
Expected Payoff:
0.63 EUR
Average Profit:
3.16 EUR
Average Loss:
-4.48 EUR
Maximum consecutive losses:
13 (-104.26 EUR)
Maximal consecutive loss:
-146.11 EUR (8)
Monthly growth:
-1.87%
Annual Forecast:
-22.73%
Algo trading:
63%
Drawdown by balance:
Absolute:
3.65 EUR
Maximal:
167.14 EUR (6.89%)
Relative drawdown:
By Balance:
12.67% (137.13 EUR)
By Equity:
17.83% (180.40 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|325
|CHFJPY
|107
|EURAUD
|89
|EURNZD
|72
|EURUSD
|58
|AUDCAD
|45
|USDJPY
|44
|AUDJPY
|42
|GBPUSD
|40
|EURGBP
|38
|GBPAUD
|35
|EURCAD
|30
|NZDJPY
|30
|AUDUSD
|29
|EURJPY
|28
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|26
|GBPCAD
|26
|AUDNZD
|24
|GBPJPY
|23
|GBPCHF
|22
|EURCHF
|21
|NZDUSD
|21
|CADJPY
|18
|USDCHF
|18
|AUDCHF
|17
|GBPNZD
|16
|CADCHF
|15
|NZDCHF
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3
|CHFJPY
|110
|EURAUD
|88
|EURNZD
|65
|EURUSD
|-84
|AUDCAD
|40
|USDJPY
|-39
|AUDJPY
|68
|GBPUSD
|73
|EURGBP
|42
|GBPAUD
|50
|EURCAD
|37
|NZDJPY
|5
|AUDUSD
|-52
|EURJPY
|-8
|USDCAD
|16
|NZDCAD
|27
|GBPCAD
|81
|AUDNZD
|25
|GBPJPY
|39
|GBPCHF
|97
|EURCHF
|-10
|NZDUSD
|47
|CADJPY
|56
|USDCHF
|50
|AUDCHF
|34
|GBPNZD
|27
|CADCHF
|30
|NZDCHF
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.7K
|CHFJPY
|14K
|EURAUD
|9.9K
|EURNZD
|4.8K
|EURUSD
|-843
|AUDCAD
|5K
|USDJPY
|5.2K
|AUDJPY
|10K
|GBPUSD
|7.4K
|EURGBP
|2.1K
|GBPAUD
|4.2K
|EURCAD
|4.9K
|NZDJPY
|529
|AUDUSD
|652
|EURJPY
|4.2K
|USDCAD
|1.9K
|NZDCAD
|3K
|GBPCAD
|10K
|AUDNZD
|3.1K
|GBPJPY
|4.2K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|1K
|NZDUSD
|1.6K
|CADJPY
|4K
|USDCHF
|3.4K
|AUDCHF
|1.9K
|GBPNZD
|2.4K
|CADCHF
|1.8K
|NZDCHF
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +74.81 EUR
Worst trade: -137 EUR
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +20.51 EUR
Maximal consecutive loss: -104.26 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-Live18" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 29
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 8
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.13 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.53 × 171
|
ICMarkets-Live15
|0.54 × 317
|
ICMarkets-Live10
|0.65 × 118
|
ICMarkets-Live19
|0.68 × 945
|
ICMarkets-Live01
|0.71 × 445
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 582
|
ICMarkets-Live14
|0.72 × 32
|
ICMarkets-Live24
|0.75 × 93
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4948
|
ICMarkets-Live17
|0.78 × 449
- Minimum account balance of 1000$.
- XAUUSD (GOLD)
- M5
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
37%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
73
63%
1 297
66%
19%
1.42
0.63
EUR
EUR
18%
1:500