Dawid Piotr Rylowicz

GOLD DPR

Dawid Piotr Rylowicz
0 reviews
Reliability
73 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 37%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 297
Profit Trades:
868 (66.92%)
Loss Trades:
429 (33.08%)
Best trade:
74.81 EUR
Worst trade:
-137.13 EUR
Gross Profit:
2 743.17 EUR (325 525 pips)
Gross Loss:
-1 920.29 EUR (212 437 pips)
Maximum consecutive wins:
25 (20.51 EUR)
Maximal consecutive profit:
198.91 EUR (18)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
18.63%
Max deposit load:
24.84%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
300
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
4.92
Long Trades:
538 (41.48%)
Short Trades:
759 (58.52%)
Profit Factor:
1.43
Expected Payoff:
0.63 EUR
Average Profit:
3.16 EUR
Average Loss:
-4.48 EUR
Maximum consecutive losses:
13 (-104.26 EUR)
Maximal consecutive loss:
-146.11 EUR (8)
Monthly growth:
-1.87%
Annual Forecast:
-22.73%
Algo trading:
63%
Drawdown by balance:
Absolute:
3.65 EUR
Maximal:
167.14 EUR (6.89%)
Relative drawdown:
By Balance:
12.67% (137.13 EUR)
By Equity:
17.83% (180.40 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 325
CHFJPY 107
EURAUD 89
EURNZD 72
EURUSD 58
AUDCAD 45
USDJPY 44
AUDJPY 42
GBPUSD 40
EURGBP 38
GBPAUD 35
EURCAD 30
NZDJPY 30
AUDUSD 29
EURJPY 28
USDCAD 27
NZDCAD 26
GBPCAD 26
AUDNZD 24
GBPJPY 23
GBPCHF 22
EURCHF 21
NZDUSD 21
CADJPY 18
USDCHF 18
AUDCHF 17
GBPNZD 16
CADCHF 15
NZDCHF 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3
CHFJPY 110
EURAUD 88
EURNZD 65
EURUSD -84
AUDCAD 40
USDJPY -39
AUDJPY 68
GBPUSD 73
EURGBP 42
GBPAUD 50
EURCAD 37
NZDJPY 5
AUDUSD -52
EURJPY -8
USDCAD 16
NZDCAD 27
GBPCAD 81
AUDNZD 25
GBPJPY 39
GBPCHF 97
EURCHF -10
NZDUSD 47
CADJPY 56
USDCHF 50
AUDCHF 34
GBPNZD 27
CADCHF 30
NZDCHF 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.7K
CHFJPY 14K
EURAUD 9.9K
EURNZD 4.8K
EURUSD -843
AUDCAD 5K
USDJPY 5.2K
AUDJPY 10K
GBPUSD 7.4K
EURGBP 2.1K
GBPAUD 4.2K
EURCAD 4.9K
NZDJPY 529
AUDUSD 652
EURJPY 4.2K
USDCAD 1.9K
NZDCAD 3K
GBPCAD 10K
AUDNZD 3.1K
GBPJPY 4.2K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 1K
NZDUSD 1.6K
CADJPY 4K
USDCHF 3.4K
AUDCHF 1.9K
GBPNZD 2.4K
CADCHF 1.8K
NZDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +74.81 EUR
Worst trade: -137 EUR
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +20.51 EUR
Maximal consecutive loss: -104.26 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-Live18" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
FBS-Real-9
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
FBS-Real-5
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 8
FusionMarkets-Live
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
FusionMarkets-Demo
0.72 × 582
ICMarkets-Live14
0.72 × 32
ICMarkets-Live24
0.75 × 93
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4948
ICMarkets-Live17
0.78 × 449
135 more...
  • Minimum account balance of 1000$.
  • XAUUSD (GOLD)
  • M5


No reviews
2025.12.19 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 2.02% of days out of 495 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.74% of days out of 485 days of the signal's entire lifetime.
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.