Dawid Piotr Rylowicz

GOLD DPR

Dawid Piotr Rylowicz
0 avis
69 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 41%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
987
Bénéfice trades:
625 (63.32%)
Perte trades:
362 (36.68%)
Meilleure transaction:
74.81 EUR
Pire transaction:
-71.07 EUR
Bénéfice brut:
2 401.89 EUR (284 589 pips)
Perte brute:
-1 545.09 EUR (168 819 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (198.91 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
198.91 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.13
Longs trades:
406 (41.13%)
Courts trades:
581 (58.87%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
0.87 EUR
Bénéfice moyen:
3.84 EUR
Perte moyenne:
-4.27 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-104.26 EUR)
Perte consécutive maximale:
-146.11 EUR (8)
Croissance mensuelle:
4.97%
Prévision annuelle:
60.35%
Algo trading:
52%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.65 EUR
Maximal:
167.14 EUR (6.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.89% (167.14 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPY 107
EURAUD 89
EURNZD 72
EURUSD 58
AUDCAD 45
USDJPY 44
AUDJPY 42
GBPUSD 40
EURGBP 38
GBPAUD 35
EURCAD 30
NZDJPY 30
AUDUSD 29
EURJPY 28
USDCAD 27
NZDCAD 26
GBPCAD 26
AUDNZD 24
GBPJPY 23
GBPCHF 22
EURCHF 21
NZDUSD 21
CADJPY 18
USDCHF 18
AUDCHF 17
GBPNZD 16
CADCHF 15
XAUUSD 15
NZDCHF 11
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPY 110
EURAUD 88
EURNZD 65
EURUSD -84
AUDCAD 40
USDJPY -39
AUDJPY 68
GBPUSD 73
EURGBP 42
GBPAUD 50
EURCAD 37
NZDJPY 5
AUDUSD -52
EURJPY -8
USDCAD 16
NZDCAD 27
GBPCAD 81
AUDNZD 25
GBPJPY 39
GBPCHF 97
EURCHF -10
NZDUSD 47
CADJPY 56
USDCHF 50
AUDCHF 34
GBPNZD 27
CADCHF 30
XAUUSD 41
NZDCHF 19
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPY 14K
EURAUD 9.9K
EURNZD 4.8K
EURUSD -843
AUDCAD 5K
USDJPY 5.2K
AUDJPY 10K
GBPUSD 7.4K
EURGBP 2.1K
GBPAUD 4.2K
EURCAD 4.9K
NZDJPY 529
AUDUSD 652
EURJPY 4.2K
USDCAD 1.9K
NZDCAD 3K
GBPCAD 10K
AUDNZD 3.1K
GBPJPY 4.2K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 1K
NZDUSD 1.6K
CADJPY 4K
USDCHF 3.4K
AUDCHF 1.9K
GBPNZD 2.4K
CADCHF 1.8K
XAUUSD 4.3K
NZDCHF 1.3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.81 EUR
Pire transaction: -71 EUR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +198.91 EUR
Perte consécutive maximale: -104.26 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
FBS-Real-9
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
FBS-Real-5
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 8
FusionMarkets-Live
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
FusionMarkets-Demo
0.72 × 582
ICMarkets-Live14
0.72 × 32
ICMarkets-Live24
0.75 × 93
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4948
ICMarkets-Live17
0.78 × 449
135 plus...
  • Minimum account balance of 1000$.
  • XAUUSD (GOLD)
  • M5


