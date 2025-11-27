SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD DPR
Dawid Piotr Rylowicz

GOLD DPR

Dawid Piotr Rylowicz
0 inceleme
69 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 41%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
987
Kârla kapanan işlemler:
625 (63.32%)
Zararla kapanan işlemler:
362 (36.68%)
En iyi işlem:
74.81 EUR
En kötü işlem:
-71.07 EUR
Brüt kâr:
2 401.89 EUR (284 589 pips)
Brüt zarar:
-1 545.09 EUR (168 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (198.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
198.91 EUR (18)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.13
Alış işlemleri:
406 (41.13%)
Satış işlemleri:
581 (58.87%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.87 EUR
Ortalama kâr:
3.84 EUR
Ortalama zarar:
-4.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-104.26 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-146.11 EUR (8)
Aylık büyüme:
4.97%
Yıllık tahmin:
60.35%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.65 EUR
Maksimum:
167.14 EUR (6.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.89% (167.14 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 107
EURAUD 89
EURNZD 72
EURUSD 58
AUDCAD 45
USDJPY 44
AUDJPY 42
GBPUSD 40
EURGBP 38
GBPAUD 35
EURCAD 30
NZDJPY 30
AUDUSD 29
EURJPY 28
USDCAD 27
NZDCAD 26
GBPCAD 26
AUDNZD 24
GBPJPY 23
GBPCHF 22
EURCHF 21
NZDUSD 21
CADJPY 18
USDCHF 18
AUDCHF 17
GBPNZD 16
CADCHF 15
XAUUSD 15
NZDCHF 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY 110
EURAUD 88
EURNZD 65
EURUSD -84
AUDCAD 40
USDJPY -39
AUDJPY 68
GBPUSD 73
EURGBP 42
GBPAUD 50
EURCAD 37
NZDJPY 5
AUDUSD -52
EURJPY -8
USDCAD 16
NZDCAD 27
GBPCAD 81
AUDNZD 25
GBPJPY 39
GBPCHF 97
EURCHF -10
NZDUSD 47
CADJPY 56
USDCHF 50
AUDCHF 34
GBPNZD 27
CADCHF 30
XAUUSD 41
NZDCHF 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY 14K
EURAUD 9.9K
EURNZD 4.8K
EURUSD -843
AUDCAD 5K
USDJPY 5.2K
AUDJPY 10K
GBPUSD 7.4K
EURGBP 2.1K
GBPAUD 4.2K
EURCAD 4.9K
NZDJPY 529
AUDUSD 652
EURJPY 4.2K
USDCAD 1.9K
NZDCAD 3K
GBPCAD 10K
AUDNZD 3.1K
GBPJPY 4.2K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 1K
NZDUSD 1.6K
CADJPY 4K
USDCHF 3.4K
AUDCHF 1.9K
GBPNZD 2.4K
CADCHF 1.8K
XAUUSD 4.3K
NZDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.81 EUR
En kötü işlem: -71 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +198.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -104.26 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
FBS-Real-9
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
FBS-Real-5
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 8
FusionMarkets-Live
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
FusionMarkets-Demo
0.72 × 582
ICMarkets-Live14
0.72 × 32
ICMarkets-Live24
0.75 × 93
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4948
ICMarkets-Live17
0.78 × 449
135 daha fazla...
  • Minimum account balance of 1000$.
  • XAUUSD (GOLD)
  • M5


İnceleme yok
