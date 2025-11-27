SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GOLD DPR
Dawid Piotr Rylowicz

GOLD DPR

Dawid Piotr Rylowicz
0 comentários
Confiabilidade
73 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 37%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 297
Negociações com lucro:
868 (66.92%)
Negociações com perda:
429 (33.08%)
Melhor negociação:
74.81 EUR
Pior negociação:
-137.13 EUR
Lucro bruto:
2 743.17 EUR (325 525 pips)
Perda bruta:
-1 920.29 EUR (212 437 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (20.51 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
198.91 EUR (18)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
18.63%
Depósito máximo carregado:
24.84%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
300
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.92
Negociações longas:
538 (41.48%)
Negociações curtas:
759 (58.52%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
0.63 EUR
Lucro médio:
3.16 EUR
Perda média:
-4.48 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-104.26 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-146.11 EUR (8)
Crescimento mensal:
-1.87%
Previsão anual:
-22.73%
Algotrading:
63%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.65 EUR
Máximo:
167.14 EUR (6.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.67% (137.13 EUR)
Pelo Capital Líquido:
17.83% (180.40 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 325
CHFJPY 107
EURAUD 89
EURNZD 72
EURUSD 58
AUDCAD 45
USDJPY 44
AUDJPY 42
GBPUSD 40
EURGBP 38
GBPAUD 35
EURCAD 30
NZDJPY 30
AUDUSD 29
EURJPY 28
USDCAD 27
NZDCAD 26
GBPCAD 26
AUDNZD 24
GBPJPY 23
GBPCHF 22
EURCHF 21
NZDUSD 21
CADJPY 18
USDCHF 18
AUDCHF 17
GBPNZD 16
CADCHF 15
NZDCHF 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3
CHFJPY 110
EURAUD 88
EURNZD 65
EURUSD -84
AUDCAD 40
USDJPY -39
AUDJPY 68
GBPUSD 73
EURGBP 42
GBPAUD 50
EURCAD 37
NZDJPY 5
AUDUSD -52
EURJPY -8
USDCAD 16
NZDCAD 27
GBPCAD 81
AUDNZD 25
GBPJPY 39
GBPCHF 97
EURCHF -10
NZDUSD 47
CADJPY 56
USDCHF 50
AUDCHF 34
GBPNZD 27
CADCHF 30
NZDCHF 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.7K
CHFJPY 14K
EURAUD 9.9K
EURNZD 4.8K
EURUSD -843
AUDCAD 5K
USDJPY 5.2K
AUDJPY 10K
GBPUSD 7.4K
EURGBP 2.1K
GBPAUD 4.2K
EURCAD 4.9K
NZDJPY 529
AUDUSD 652
EURJPY 4.2K
USDCAD 1.9K
NZDCAD 3K
GBPCAD 10K
AUDNZD 3.1K
GBPJPY 4.2K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 1K
NZDUSD 1.6K
CADJPY 4K
USDCHF 3.4K
AUDCHF 1.9K
GBPNZD 2.4K
CADCHF 1.8K
NZDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +74.81 EUR
Pior negociação: -137 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +20.51 EUR
Máxima perda consecutiva: -104.26 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
FBS-Real-9
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
FBS-Real-5
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 8
FusionMarkets-Live
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
FusionMarkets-Demo
0.72 × 582
ICMarkets-Live14
0.72 × 32
ICMarkets-Live24
0.75 × 93
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4948
ICMarkets-Live17
0.78 × 449
135 mais ...
  • Minimum account balance of 1000$.
  • XAUUSD (GOLD)
  • M5


Sem comentários
2025.12.19 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 2.02% of days out of 495 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.74% of days out of 485 days of the signal's entire lifetime.
