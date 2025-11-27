- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 417
Gewinntrades:
955 (67.39%)
Verlusttrades:
462 (32.60%)
Bester Trade:
74.81 EUR
Schlechtester Trade:
-137.13 EUR
Bruttoprofit:
2 890.75 EUR (343 564 pips)
Bruttoverlust:
-2 019.78 EUR (223 860 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (20.51 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
198.91 EUR (18)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
14.80%
Max deposit load:
24.84%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
194
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
5.21
Long-Positionen:
600 (42.34%)
Short-Positionen:
817 (57.66%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.03 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.37 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-104.26 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-146.11 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
1.36%
Jahresprognose:
16.52%
Algo-Trading:
66%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.65 EUR
Maximaler:
167.14 EUR (6.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.67% (137.13 EUR)
Kapital:
17.83% (180.40 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|445
|CHFJPY
|107
|EURAUD
|89
|EURNZD
|72
|EURUSD
|58
|AUDCAD
|45
|USDJPY
|44
|AUDJPY
|42
|GBPUSD
|40
|EURGBP
|38
|GBPAUD
|35
|EURCAD
|30
|NZDJPY
|30
|AUDUSD
|29
|EURJPY
|28
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|26
|GBPCAD
|26
|AUDNZD
|24
|GBPJPY
|23
|GBPCHF
|22
|EURCHF
|21
|NZDUSD
|21
|CADJPY
|18
|USDCHF
|18
|AUDCHF
|17
|GBPNZD
|16
|CADCHF
|15
|NZDCHF
|11
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|58
|CHFJPY
|110
|EURAUD
|88
|EURNZD
|65
|EURUSD
|-84
|AUDCAD
|40
|USDJPY
|-39
|AUDJPY
|68
|GBPUSD
|73
|EURGBP
|42
|GBPAUD
|50
|EURCAD
|37
|NZDJPY
|5
|AUDUSD
|-52
|EURJPY
|-8
|USDCAD
|16
|NZDCAD
|27
|GBPCAD
|81
|AUDNZD
|25
|GBPJPY
|39
|GBPCHF
|97
|EURCHF
|-10
|NZDUSD
|47
|CADJPY
|56
|USDCHF
|50
|AUDCHF
|34
|GBPNZD
|27
|CADCHF
|30
|NZDCHF
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.3K
|CHFJPY
|14K
|EURAUD
|9.9K
|EURNZD
|4.8K
|EURUSD
|-843
|AUDCAD
|5K
|USDJPY
|5.2K
|AUDJPY
|10K
|GBPUSD
|7.4K
|EURGBP
|2.1K
|GBPAUD
|4.2K
|EURCAD
|4.9K
|NZDJPY
|529
|AUDUSD
|652
|EURJPY
|4.2K
|USDCAD
|1.9K
|NZDCAD
|3K
|GBPCAD
|10K
|AUDNZD
|3.1K
|GBPJPY
|4.2K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|1K
|NZDUSD
|1.6K
|CADJPY
|4K
|USDCHF
|3.4K
|AUDCHF
|1.9K
|GBPNZD
|2.4K
|CADCHF
|1.8K
|NZDCHF
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +74.81 EUR
Schlechtester Trade: -137 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.51 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -104.26 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 29
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 8
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.13 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.53 × 171
|
ICMarkets-Live15
|0.54 × 317
|
ICMarkets-Live10
|0.65 × 118
|
ICMarkets-Live19
|0.68 × 945
|
ICMarkets-Live01
|0.71 × 445
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 582
|
ICMarkets-Live14
|0.72 × 32
|
ICMarkets-Live24
|0.75 × 93
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4948
|
ICMarkets-Live17
|0.78 × 449
- Minimum account balance of 1000$.
- XAUUSD (GOLD)
- M5
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
43%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
74
66%
1 417
67%
15%
1.43
0.61
EUR
EUR
18%
1:500