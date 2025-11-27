SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GOLD DPR
Dawid Piotr Rylowicz

GOLD DPR

Dawid Piotr Rylowicz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
74 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 43%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 417
Gewinntrades:
955 (67.39%)
Verlusttrades:
462 (32.60%)
Bester Trade:
74.81 EUR
Schlechtester Trade:
-137.13 EUR
Bruttoprofit:
2 890.75 EUR (343 564 pips)
Bruttoverlust:
-2 019.78 EUR (223 860 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (20.51 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
198.91 EUR (18)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
14.80%
Max deposit load:
24.84%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
194
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
5.21
Long-Positionen:
600 (42.34%)
Short-Positionen:
817 (57.66%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.03 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.37 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-104.26 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-146.11 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
1.36%
Jahresprognose:
16.52%
Algo-Trading:
66%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.65 EUR
Maximaler:
167.14 EUR (6.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.67% (137.13 EUR)
Kapital:
17.83% (180.40 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 445
CHFJPY 107
EURAUD 89
EURNZD 72
EURUSD 58
AUDCAD 45
USDJPY 44
AUDJPY 42
GBPUSD 40
EURGBP 38
GBPAUD 35
EURCAD 30
NZDJPY 30
AUDUSD 29
EURJPY 28
USDCAD 27
NZDCAD 26
GBPCAD 26
AUDNZD 24
GBPJPY 23
GBPCHF 22
EURCHF 21
NZDUSD 21
CADJPY 18
USDCHF 18
AUDCHF 17
GBPNZD 16
CADCHF 15
NZDCHF 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 58
CHFJPY 110
EURAUD 88
EURNZD 65
EURUSD -84
AUDCAD 40
USDJPY -39
AUDJPY 68
GBPUSD 73
EURGBP 42
GBPAUD 50
EURCAD 37
NZDJPY 5
AUDUSD -52
EURJPY -8
USDCAD 16
NZDCAD 27
GBPCAD 81
AUDNZD 25
GBPJPY 39
GBPCHF 97
EURCHF -10
NZDUSD 47
CADJPY 56
USDCHF 50
AUDCHF 34
GBPNZD 27
CADCHF 30
NZDCHF 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 8.3K
CHFJPY 14K
EURAUD 9.9K
EURNZD 4.8K
EURUSD -843
AUDCAD 5K
USDJPY 5.2K
AUDJPY 10K
GBPUSD 7.4K
EURGBP 2.1K
GBPAUD 4.2K
EURCAD 4.9K
NZDJPY 529
AUDUSD 652
EURJPY 4.2K
USDCAD 1.9K
NZDCAD 3K
GBPCAD 10K
AUDNZD 3.1K
GBPJPY 4.2K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 1K
NZDUSD 1.6K
CADJPY 4K
USDCHF 3.4K
AUDCHF 1.9K
GBPNZD 2.4K
CADCHF 1.8K
NZDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +74.81 EUR
Schlechtester Trade: -137 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.51 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -104.26 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
FBS-Real-9
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
FBS-Real-5
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 8
FusionMarkets-Live
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
FusionMarkets-Demo
0.72 × 582
ICMarkets-Live14
0.72 × 32
ICMarkets-Live24
0.75 × 93
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4948
ICMarkets-Live17
0.78 × 449
noch 135 ...
  • Minimum account balance of 1000$.
  • XAUUSD (GOLD)
  • M5


Keine Bewertungen
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 20:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 2.02% of days out of 495 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.74% of days out of 485 days of the signal's entire lifetime.
