Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge04 0.00 × 1 Tradeview-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 29 FBS-Real-9 0.00 × 1 FBS-Real-2 0.00 × 2 GlobalPrime-Live 0.00 × 8 FBS-Real-5 0.00 × 2 OctaFX-Real5 0.00 × 1 OpogroupLLC-Real1 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live4 0.13 × 8 FusionMarkets-Live 0.20 × 5 ForexTimeFXTM-ECN2 0.29 × 7 ICMarkets-Live07 0.53 × 171 ICMarkets-Live15 0.54 × 317 ICMarkets-Live10 0.65 × 118 ICMarkets-Live19 0.68 × 945 ICMarkets-Live01 0.71 × 445 ICMarkets-Live03 0.71 × 7 FusionMarkets-Demo 0.72 × 582 ICMarkets-Live14 0.72 × 32 ICMarkets-Live24 0.75 × 93 ICMarketsSC-Live20 0.75 × 4948 ICMarkets-Live17 0.78 × 449 noch 135 ...