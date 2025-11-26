- 成长
交易:
40
盈利交易:
23 (57.50%)
亏损交易:
17 (42.50%)
最好交易:
209.20 USD
最差交易:
-223.40 USD
毛利:
4 011.80 USD (20 048 pips)
毛利亏损:
-2 931.84 USD (14 966 pips)
最大连续赢利:
7 (1 191.20 USD)
最大连续盈利:
1 191.20 USD (7)
夏普比率:
0.16
交易活动:
7.80%
最大入金加载:
1.60%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.32
长期交易:
25 (62.50%)
短期交易:
15 (37.50%)
利润因子:
1.37
预期回报:
27.00 USD
平均利润:
174.43 USD
平均损失:
-172.46 USD
最大连续失误:
4 (-816.60 USD)
最大连续亏损:
-816.60 USD (4)
每月增长:
4.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
423.44 USD
最大值:
816.60 USD (7.27%)
相对跌幅:
结余:
7.27% (816.60 USD)
净值:
1.68% (181.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
