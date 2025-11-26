- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
23 (57.50%)
Negociações com perda:
17 (42.50%)
Melhor negociação:
209.20 USD
Pior negociação:
-223.40 USD
Lucro bruto:
4 011.80 USD (20 048 pips)
Perda bruta:
-2 931.84 USD (14 966 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 191.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 191.20 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
7.80%
Depósito máximo carregado:
1.60%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.32
Negociações longas:
25 (62.50%)
Negociações curtas:
15 (37.50%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
27.00 USD
Lucro médio:
174.43 USD
Perda média:
-172.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-816.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-816.60 USD (4)
Crescimento mensal:
4.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
423.44 USD
Máximo:
816.60 USD (7.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.27% (816.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.68% (181.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +209.20 USD
Pior negociação: -223 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 191.20 USD
Máxima perda consecutiva: -816.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RockfortMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
59 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
10
0%
40
57%
8%
1.36
27.00
USD
USD
7%
1:500