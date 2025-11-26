SinaisSeções
Xi Wen Shu

Dragon

Xi Wen Shu
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 59 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
RockfortMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
23 (57.50%)
Negociações com perda:
17 (42.50%)
Melhor negociação:
209.20 USD
Pior negociação:
-223.40 USD
Lucro bruto:
4 011.80 USD (20 048 pips)
Perda bruta:
-2 931.84 USD (14 966 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 191.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 191.20 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
7.80%
Depósito máximo carregado:
1.60%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.32
Negociações longas:
25 (62.50%)
Negociações curtas:
15 (37.50%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
27.00 USD
Lucro médio:
174.43 USD
Perda média:
-172.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-816.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-816.60 USD (4)
Crescimento mensal:
4.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
423.44 USD
Máximo:
816.60 USD (7.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.27% (816.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.68% (181.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +209.20 USD
Pior negociação: -223 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 191.20 USD
Máxima perda consecutiva: -816.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RockfortMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 05:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 04:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 15:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 15:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.09 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 14:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Dragon
59 USD por mês
11%
0
0
USD
11K
USD
10
0%
40
57%
8%
1.36
27.00
USD
7%
1:500
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.