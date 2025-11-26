- 成長
- ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
23 (57.50%)
損失トレード:
17 (42.50%)
ベストトレード:
209.20 USD
最悪のトレード:
-223.40 USD
総利益:
4 011.80 USD (20 048 pips)
総損失:
-2 931.84 USD (14 966 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 191.20 USD)
最大連続利益:
1 191.20 USD (7)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
7.80%
最大入金額:
1.60%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.32
長いトレード:
25 (62.50%)
短いトレード:
15 (37.50%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
27.00 USD
平均利益:
174.43 USD
平均損失:
-172.46 USD
最大連続の負け:
4 (-816.60 USD)
最大連続損失:
-816.60 USD (4)
月間成長:
4.42%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
423.44 USD
最大の:
816.60 USD (7.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.27% (816.60 USD)
エクイティによる:
1.68% (181.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +209.20 USD
最悪のトレード: -223 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 191.20 USD
最大連続損失: -816.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RockfortMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
