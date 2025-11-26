- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
13 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (38.10%)
En iyi işlem:
208.60 USD
En kötü işlem:
-212.00 USD
Brüt kâr:
2 244.80 USD (11 218 pips)
Brüt zarar:
-1 244.24 USD (6 534 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (911.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
911.60 USD (6)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
13 (61.90%)
Satış işlemleri:
8 (38.10%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
47.65 USD
Ortalama kâr:
172.68 USD
Ortalama zarar:
-155.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-423.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-610.60 USD (3)
Aylık büyüme:
12.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
423.44 USD
Maksimum:
610.60 USD (5.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +208.60 USD
En kötü işlem: -212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +911.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -423.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RockfortMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok