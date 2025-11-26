- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
13 (61.90%)
Loss Trade:
8 (38.10%)
Best Trade:
208.60 USD
Worst Trade:
-212.00 USD
Profitto lordo:
2 244.80 USD (11 218 pips)
Perdita lorda:
-1 244.24 USD (6 534 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (911.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
911.60 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
13 (61.90%)
Short Trade:
8 (38.10%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
47.65 USD
Profitto medio:
172.68 USD
Perdita media:
-155.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-423.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-610.60 USD (3)
Crescita mensile:
12.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
423.44 USD
Massimale:
610.60 USD (5.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +208.60 USD
Worst Trade: -212 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +911.60 USD
Massima perdita consecutiva: -423.44 USD
