Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
23 (57.50%)
Убыточных трейдов:
17 (42.50%)
Лучший трейд:
209.20 USD
Худший трейд:
-223.40 USD
Общая прибыль:
4 011.80 USD (20 048 pips)
Общий убыток:
-2 931.84 USD (14 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 191.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 191.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
7.80%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
25 (62.50%)
Коротких трейдов:
15 (37.50%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
27.00 USD
Средняя прибыль:
174.43 USD
Средний убыток:
-172.46 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-816.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-816.60 USD (4)
Прирост в месяц:
4.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
423.44 USD
Максимальная:
816.60 USD (7.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.27% (816.60 USD)
По эквити:
1.68% (181.80 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RockfortMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
