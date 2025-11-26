СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Dragon
Xi Wen Shu

Dragon

Xi Wen Shu
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 59 USD в месяц
прирост с 2025 11%
RockfortMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
23 (57.50%)
Убыточных трейдов:
17 (42.50%)
Лучший трейд:
209.20 USD
Худший трейд:
-223.40 USD
Общая прибыль:
4 011.80 USD (20 048 pips)
Общий убыток:
-2 931.84 USD (14 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 191.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 191.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
7.80%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
25 (62.50%)
Коротких трейдов:
15 (37.50%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
27.00 USD
Средняя прибыль:
174.43 USD
Средний убыток:
-172.46 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-816.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-816.60 USD (4)
Прирост в месяц:
4.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
423.44 USD
Максимальная:
816.60 USD (7.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.27% (816.60 USD)
По эквити:
1.68% (181.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +209.20 USD
Худший трейд: -223 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 191.20 USD
Макс. убыток в серии: -816.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RockfortMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 05:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 04:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 15:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 15:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.09 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 14:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dragon
59 USD в месяц
11%
0
0
USD
11K
USD
10
0%
40
57%
8%
1.36
27.00
USD
7%
1:500
Копировать

