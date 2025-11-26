SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Dragon
Xi Wen Shu

Dragon

Xi Wen Shu
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 11%
RockfortMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
23 (57.50%)
Transacciones Irrentables:
17 (42.50%)
Mejor transacción:
209.20 USD
Peor transacción:
-223.40 USD
Beneficio Bruto:
4 011.80 USD (20 048 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 931.84 USD (14 966 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 191.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 191.20 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
7.80%
Carga máxima del depósito:
1.60%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.32
Transacciones Largas:
25 (62.50%)
Transacciones Cortas:
15 (37.50%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
27.00 USD
Beneficio medio:
174.43 USD
Pérdidas medias:
-172.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-816.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-816.60 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.42%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
423.44 USD
Máxima:
816.60 USD (7.27%)
Reducción relativa:
De balance:
7.27% (816.60 USD)
De fondos:
1.68% (181.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 5.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +209.20 USD
Peor transacción: -223 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1 191.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -816.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RockfortMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 05:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 04:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 15:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 15:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.09 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 14:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Dragon
59 USD al mes
11%
0
0
USD
11K
USD
10
0%
40
57%
8%
1.36
27.00
USD
7%
1:500
