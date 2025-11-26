SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Dragon
Xi Wen Shu

Dragon

Xi Wen Shu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 59 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
RockfortMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
40
Gewinntrades:
23 (57.50%)
Verlusttrades:
17 (42.50%)
Bester Trade:
209.20 USD
Schlechtester Trade:
-223.40 USD
Bruttoprofit:
4 011.80 USD (20 048 pips)
Bruttoverlust:
-2 931.84 USD (14 966 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 191.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 191.20 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
7.80%
Max deposit load:
1.60%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.32
Long-Positionen:
25 (62.50%)
Short-Positionen:
15 (37.50%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
27.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
174.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-172.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-816.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-816.60 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.42%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
423.44 USD
Maximaler:
816.60 USD (7.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.27% (816.60 USD)
Kapital:
1.68% (181.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +209.20 USD
Schlechtester Trade: -223 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 191.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -816.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RockfortMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 06:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 05:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 04:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 15:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 15:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.09 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 14:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Dragon
59 USD pro Monat
11%
0
0
USD
11K
USD
10
0%
40
57%
8%
1.36
27.00
USD
7%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.