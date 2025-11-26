- 자본
- 축소
트레이드:
44
이익 거래:
25 (56.81%)
손실 거래:
19 (43.18%)
최고의 거래:
209.20 USD
최악의 거래:
-223.40 USD
총 수익:
4 411.00 USD (22 043 pips)
총 손실:
-3 330.04 USD (16 956 pips)
연속 최대 이익:
7 (1 191.20 USD)
연속 최대 이익:
1 191.20 USD (7)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
5.58%
최대 입금량:
1.60%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
27 (61.36%)
숏(주식차입매도):
17 (38.64%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
24.57 USD
평균 이익:
176.44 USD
평균 손실:
-175.27 USD
연속 최대 손실:
4 (-816.60 USD)
연속 최대 손실:
-816.60 USD (4)
월별 성장률:
1.23%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
423.44 USD
최대한의:
816.60 USD (7.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.27% (816.60 USD)
자본금별:
1.68% (181.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +209.20 USD
최악의 거래: -223 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 191.20 USD
연속 최대 손실: -816.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RockfortMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 59 USD
11%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
12
0%
44
56%
6%
1.32
24.57
USD
USD
7%
1:500