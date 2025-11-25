信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Scandinaive
Joakim Silkoset

Scandinaive

Joakim Silkoset
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
增长自 2025 41%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
290
盈利交易:
267 (92.06%)
亏损交易:
23 (7.93%)
最好交易:
71.59 EUR
最差交易:
-24.27 EUR
毛利:
986.40 EUR (15 118 pips)
毛利亏损:
-170.91 EUR (2 935 pips)
最大连续赢利:
33 (102.54 EUR)
最大连续盈利:
170.87 EUR (25)
夏普比率:
0.38
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
124.11%
最近交易:
23 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
14 小时
采收率:
33.60
长期交易:
148 (51.03%)
短期交易:
142 (48.97%)
利润因子:
5.77
预期回报:
2.81 EUR
平均利润:
3.69 EUR
平均损失:
-7.43 EUR
最大连续失误:
2 (-21.63 EUR)
最大连续亏损:
-24.27 EUR (1)
每月增长:
6.02%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
24.27 EUR (1.03%)
相对跌幅:
结余:
1.03% (24.27 EUR)
净值:
34.22% (963.53 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 52
EURUSD 45
AUDUSD 31
GBPCAD 26
NZDCAD 18
EURCAD 17
GBPAUD 13
USDCHF 10
NZDCHF 8
AUDNZD 8
USDCAD 7
CADCHF 6
GBPCHF 6
EURAUD 6
AUDJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 4
AUDCAD 4
EURCHF 4
EURGBP 4
GBPJPY 3
NZDUSD 3
NZDJPY 2
USDJPY 2
XAUUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 123
EURUSD 63
AUDUSD 53
GBPCAD 75
NZDCAD 23
EURCAD 50
GBPAUD 60
USDCHF 43
NZDCHF 70
AUDNZD 27
USDCAD 41
CADCHF 106
GBPCHF 18
EURAUD 22
AUDJPY 12
AUDCHF 12
EURNZD 39
AUDCAD 14
EURCHF 12
EURGBP 13
GBPJPY 21
NZDUSD 1
NZDJPY 2
USDJPY 3
XAUUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 886
AUDUSD 650
GBPCAD 867
NZDCAD 208
EURCAD 879
GBPAUD 1.3K
USDCHF 397
NZDCHF 308
AUDNZD 501
USDCAD 602
CADCHF 516
GBPCHF 167
EURAUD 492
AUDJPY 260
AUDCHF 135
EURNZD 830
AUDCAD 266
EURCHF 125
EURGBP 158
GBPJPY 498
NZDUSD 30
NZDJPY 46
USDJPY 58
XAUUSD 431
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +71.59 EUR
最差交易: -24 EUR
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +102.54 EUR
最大连续亏损: -21.63 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
FusionMarkets-Live
1.19 × 94
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
FPMarketsSC-Live
1.41 × 39
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.76 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 1066
RoboForex-ECN
1.90 × 3916
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.26 × 357
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 更多...
Algotrader. 
Using 1:30 but you may use what you like. 
Min.deposit: 500EUR.
Recommend using the same broker I use: ICmarketsEU.

Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex and commodity is a high risk market.
没有评论
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
