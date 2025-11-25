SignauxSections
Joakim Silkoset

Scandinaive

0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
270
Bénéfice trades:
249 (92.22%)
Perte trades:
21 (7.78%)
Meilleure transaction:
71.59 EUR
Pire transaction:
-24.27 EUR
Bénéfice brut:
934.10 EUR (14 119 pips)
Perte brute:
-170.13 EUR (2 928 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (102.54 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
170.87 EUR (25)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
91.75%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
31.48
Longs trades:
137 (50.74%)
Courts trades:
133 (49.26%)
Facteur de profit:
5.49
Rendement attendu:
2.83 EUR
Bénéfice moyen:
3.75 EUR
Perte moyenne:
-8.10 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-21.63 EUR)
Perte consécutive maximale:
-24.27 EUR (1)
Croissance mensuelle:
21.84%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
24.27 EUR (1.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.03% (24.27 EUR)
Par fonds propres:
3.56% (99.23 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 43
GBPUSD 43
AUDUSD 31
GBPCAD 24
NZDCAD 16
EURCAD 16
GBPAUD 13
USDCHF 10
NZDCHF 8
AUDNZD 8
USDCAD 7
CADCHF 6
GBPCHF 6
EURAUD 6
AUDJPY 5
AUDCHF 5
EURGBP 4
GBPJPY 3
AUDCAD 3
NZDUSD 3
EURCHF 3
EURNZD 2
NZDJPY 2
USDJPY 2
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 62
GBPUSD 107
AUDUSD 53
GBPCAD 72
NZDCAD 21
EURCAD 46
GBPAUD 60
USDCHF 43
NZDCHF 70
AUDNZD 27
USDCAD 41
CADCHF 106
GBPCHF 18
EURAUD 22
AUDJPY 12
AUDCHF 12
EURGBP 13
GBPJPY 21
AUDCAD 10
NZDUSD 1
EURCHF 12
EURNZD 10
NZDJPY 2
USDJPY 3
XAUUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 864
GBPUSD 1.4K
AUDUSD 650
GBPCAD 810
NZDCAD 170
EURCAD 800
GBPAUD 1.3K
USDCHF 397
NZDCHF 308
AUDNZD 501
USDCAD 602
CADCHF 516
GBPCHF 167
EURAUD 492
AUDJPY 260
AUDCHF 135
EURGBP 158
GBPJPY 498
AUDCAD 214
NZDUSD 30
EURCHF 132
EURNZD 261
NZDJPY 46
USDJPY 58
XAUUSD 431
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +71.59 EUR
Pire transaction: -24 EUR
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +102.54 EUR
Perte consécutive maximale: -21.63 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
FusionMarkets-Live
1.19 × 94
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FPMarketsSC-Live
1.62 × 29
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.76 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.88 × 1056
RoboForex-ECN
1.90 × 3916
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.27 × 355
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 plus...
Algotrader. 
Using 1:30 but you may use what you like. 
Min.deposit: 500EUR.
Recommend using the same broker I use: ICmarketsEU.
Aucun avis
2025.11.25 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
