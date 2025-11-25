SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Scandinaive
Joakim Silkoset

Scandinaive

Joakim Silkoset
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 39%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
272
Profit Trade:
250 (91.91%)
Loss Trade:
22 (8.09%)
Best Trade:
71.59 EUR
Worst Trade:
-24.27 EUR
Profitto lordo:
955.62 EUR (14 617 pips)
Perdita lorda:
-170.14 EUR (2 928 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (102.54 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
170.87 EUR (25)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
91.75%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
32.36
Long Trade:
138 (50.74%)
Short Trade:
134 (49.26%)
Fattore di profitto:
5.62
Profitto previsto:
2.89 EUR
Profitto medio:
3.82 EUR
Perdita media:
-7.73 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-21.63 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-24.27 EUR (1)
Crescita mensile:
22.72%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
24.27 EUR (1.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.03% (24.27 EUR)
Per equità:
3.82% (106.40 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 44
GBPUSD 43
AUDUSD 31
GBPCAD 24
NZDCAD 16
EURCAD 16
GBPAUD 13
USDCHF 10
NZDCHF 8
AUDNZD 8
USDCAD 7
CADCHF 6
GBPCHF 6
EURAUD 6
AUDJPY 5
AUDCHF 5
EURGBP 4
EURNZD 3
GBPJPY 3
AUDCAD 3
NZDUSD 3
EURCHF 3
NZDJPY 2
USDJPY 2
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 62
GBPUSD 107
AUDUSD 53
GBPCAD 72
NZDCAD 21
EURCAD 46
GBPAUD 60
USDCHF 43
NZDCHF 70
AUDNZD 27
USDCAD 41
CADCHF 106
GBPCHF 18
EURAUD 22
AUDJPY 12
AUDCHF 12
EURGBP 13
EURNZD 35
GBPJPY 21
AUDCAD 10
NZDUSD 1
EURCHF 12
NZDJPY 2
USDJPY 3
XAUUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 872
GBPUSD 1.4K
AUDUSD 650
GBPCAD 810
NZDCAD 170
EURCAD 800
GBPAUD 1.3K
USDCHF 397
NZDCHF 308
AUDNZD 501
USDCAD 602
CADCHF 516
GBPCHF 167
EURAUD 492
AUDJPY 260
AUDCHF 135
EURGBP 158
EURNZD 751
GBPJPY 498
AUDCAD 214
NZDUSD 30
EURCHF 132
NZDJPY 46
USDJPY 58
XAUUSD 431
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +71.59 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +102.54 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.63 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
FusionMarkets-Live
1.19 × 94
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
FPMarketsSC-Live
1.60 × 30
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.76 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 1057
RoboForex-ECN
1.90 × 3916
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.27 × 355
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 più
Algotrader. 
Using 1:30 but you may use what you like. 
Min.deposit: 500EUR.
Recommend using the same broker I use: ICmarketsEU.
Non ci sono recensioni
2025.11.25 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
