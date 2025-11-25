- Crescita
Trade:
272
Profit Trade:
250 (91.91%)
Loss Trade:
22 (8.09%)
Best Trade:
71.59 EUR
Worst Trade:
-24.27 EUR
Profitto lordo:
955.62 EUR (14 617 pips)
Perdita lorda:
-170.14 EUR (2 928 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (102.54 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
170.87 EUR (25)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
91.75%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
32.36
Long Trade:
138 (50.74%)
Short Trade:
134 (49.26%)
Fattore di profitto:
5.62
Profitto previsto:
2.89 EUR
Profitto medio:
3.82 EUR
Perdita media:
-7.73 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-21.63 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-24.27 EUR (1)
Crescita mensile:
22.72%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
24.27 EUR (1.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.03% (24.27 EUR)
Per equità:
3.82% (106.40 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|GBPUSD
|43
|AUDUSD
|31
|GBPCAD
|24
|NZDCAD
|16
|EURCAD
|16
|GBPAUD
|13
|USDCHF
|10
|NZDCHF
|8
|AUDNZD
|8
|USDCAD
|7
|CADCHF
|6
|GBPCHF
|6
|EURAUD
|6
|AUDJPY
|5
|AUDCHF
|5
|EURGBP
|4
|EURNZD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|EURCHF
|3
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|62
|GBPUSD
|107
|AUDUSD
|53
|GBPCAD
|72
|NZDCAD
|21
|EURCAD
|46
|GBPAUD
|60
|USDCHF
|43
|NZDCHF
|70
|AUDNZD
|27
|USDCAD
|41
|CADCHF
|106
|GBPCHF
|18
|EURAUD
|22
|AUDJPY
|12
|AUDCHF
|12
|EURGBP
|13
|EURNZD
|35
|GBPJPY
|21
|AUDCAD
|10
|NZDUSD
|1
|EURCHF
|12
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|872
|GBPUSD
|1.4K
|AUDUSD
|650
|GBPCAD
|810
|NZDCAD
|170
|EURCAD
|800
|GBPAUD
|1.3K
|USDCHF
|397
|NZDCHF
|308
|AUDNZD
|501
|USDCAD
|602
|CADCHF
|516
|GBPCHF
|167
|EURAUD
|492
|AUDJPY
|260
|AUDCHF
|135
|EURGBP
|158
|EURNZD
|751
|GBPJPY
|498
|AUDCAD
|214
|NZDUSD
|30
|EURCHF
|132
|NZDJPY
|46
|USDJPY
|58
|XAUUSD
|431
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Best Trade: +71.59 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +102.54 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.63 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 125
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 94
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 8
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
FPMarketsSC-Live
|1.60 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 156
|
Coinexx-Live
|1.76 × 33
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.87 × 1057
|
RoboForex-ECN
|1.90 × 3916
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.27 × 355
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 81
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
Algotrader.
Using 1:30 but you may use what you like.
Min.deposit: 500EUR.
Recommend using the same broker I use: ICmarketsEU.
