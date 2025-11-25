SignaleKategorien
Joakim Silkoset

Scandinaive

Joakim Silkoset
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 41%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  Wachstum
  Kontostand
  Equity
  Rückgang
Trades insgesamt:
290
Gewinntrades:
267 (92.06%)
Verlusttrades:
23 (7.93%)
Bester Trade:
71.59 EUR
Schlechtester Trade:
-24.27 EUR
Bruttoprofit:
986.40 EUR (15 118 pips)
Bruttoverlust:
-170.91 EUR (2 935 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (102.54 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
170.87 EUR (25)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
129.03%
Letzter Trade:
27 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
33.60
Long-Positionen:
148 (51.03%)
Short-Positionen:
142 (48.97%)
Profit-Faktor:
5.77
Mathematische Gewinnerwartung:
2.81 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.69 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.43 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-21.63 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.27 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
6.02%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
24.27 EUR (1.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.03% (24.27 EUR)
Kapital:
36.73% (1 034.15 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 52
EURUSD 45
AUDUSD 31
GBPCAD 26
NZDCAD 18
EURCAD 17
GBPAUD 13
USDCHF 10
NZDCHF 8
AUDNZD 8
USDCAD 7
CADCHF 6
GBPCHF 6
EURAUD 6
AUDJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 4
AUDCAD 4
EURCHF 4
EURGBP 4
GBPJPY 3
NZDUSD 3
NZDJPY 2
USDJPY 2
XAUUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 123
EURUSD 63
AUDUSD 53
GBPCAD 75
NZDCAD 23
EURCAD 50
GBPAUD 60
USDCHF 43
NZDCHF 70
AUDNZD 27
USDCAD 41
CADCHF 106
GBPCHF 18
EURAUD 22
AUDJPY 12
AUDCHF 12
EURNZD 39
AUDCAD 14
EURCHF 12
EURGBP 13
GBPJPY 21
NZDUSD 1
NZDJPY 2
USDJPY 3
XAUUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 886
AUDUSD 650
GBPCAD 867
NZDCAD 208
EURCAD 879
GBPAUD 1.3K
USDCHF 397
NZDCHF 308
AUDNZD 501
USDCAD 602
CADCHF 516
GBPCHF 167
EURAUD 492
AUDJPY 260
AUDCHF 135
EURNZD 830
AUDCAD 266
EURCHF 125
EURGBP 158
GBPJPY 498
NZDUSD 30
NZDJPY 46
USDJPY 58
XAUUSD 431
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +71.59 EUR
Schlechtester Trade: -24 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +102.54 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.63 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsEU-MT5-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
FusionMarkets-Live
1.19 × 94
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
FPMarketsSC-Live
1.41 × 39
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.76 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 1066
RoboForex-ECN
1.90 × 3916
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.26 × 357
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
noch 79 ...
Algotrader. 
Using 1:30 but you may use what you like. 
Min.deposit: 500EUR.
Recommend using the same broker I use: ICmarketsEU.

Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex and commodity is a high risk market.
Keine Bewertungen
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
