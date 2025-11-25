- Büyüme
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
249 (92.22%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (7.78%)
En iyi işlem:
71.59 EUR
En kötü işlem:
-24.27 EUR
Brüt kâr:
934.10 EUR (14 119 pips)
Brüt zarar:
-170.13 EUR (2 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (102.54 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
170.87 EUR (25)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
91.75%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
31.48
Alış işlemleri:
137 (50.74%)
Satış işlemleri:
133 (49.26%)
Kâr faktörü:
5.49
Beklenen getiri:
2.83 EUR
Ortalama kâr:
3.75 EUR
Ortalama zarar:
-8.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-21.63 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-24.27 EUR (1)
Aylık büyüme:
21.84%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
24.27 EUR (1.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.03% (24.27 EUR)
Varlığa göre:
3.49% (96.35 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|43
|GBPUSD
|43
|AUDUSD
|31
|GBPCAD
|24
|NZDCAD
|16
|EURCAD
|16
|GBPAUD
|13
|USDCHF
|10
|NZDCHF
|8
|AUDNZD
|8
|USDCAD
|7
|CADCHF
|6
|GBPCHF
|6
|EURAUD
|6
|AUDJPY
|5
|AUDCHF
|5
|EURGBP
|4
|GBPJPY
|3
|AUDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|EURCHF
|3
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|62
|GBPUSD
|107
|AUDUSD
|53
|GBPCAD
|72
|NZDCAD
|21
|EURCAD
|46
|GBPAUD
|60
|USDCHF
|43
|NZDCHF
|70
|AUDNZD
|27
|USDCAD
|41
|CADCHF
|106
|GBPCHF
|18
|EURAUD
|22
|AUDJPY
|12
|AUDCHF
|12
|EURGBP
|13
|GBPJPY
|21
|AUDCAD
|10
|NZDUSD
|1
|EURCHF
|12
|EURNZD
|10
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|864
|GBPUSD
|1.4K
|AUDUSD
|650
|GBPCAD
|810
|NZDCAD
|170
|EURCAD
|800
|GBPAUD
|1.3K
|USDCHF
|397
|NZDCHF
|308
|AUDNZD
|501
|USDCAD
|602
|CADCHF
|516
|GBPCHF
|167
|EURAUD
|492
|AUDJPY
|260
|AUDCHF
|135
|EURGBP
|158
|GBPJPY
|498
|AUDCAD
|214
|NZDUSD
|30
|EURCHF
|132
|EURNZD
|261
|NZDJPY
|46
|USDJPY
|58
|XAUUSD
|431
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +71.59 EUR
En kötü işlem: -24 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +102.54 EUR
Maksimum ardışık zarar: -21.63 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 125
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 94
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 8
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
FPMarketsSC-Live
|1.62 × 29
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 156
|
Coinexx-Live
|1.76 × 33
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.88 × 1056
|
RoboForex-ECN
|1.90 × 3916
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.27 × 355
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 81
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
Algotrader.
Using 1:30 but you may use what you like.
Min.deposit: 500EUR.
Recommend using the same broker I use: ICmarketsEU.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
USD
2.8K
EUR
EUR
7
94%
270
92%
100%
5.49
2.83
EUR
EUR
3%
1:30