Joakim Silkoset

Scandinaive

Joakim Silkoset
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
249 (92.22%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (7.78%)
En iyi işlem:
71.59 EUR
En kötü işlem:
-24.27 EUR
Brüt kâr:
934.10 EUR (14 119 pips)
Brüt zarar:
-170.13 EUR (2 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (102.54 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
170.87 EUR (25)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
91.75%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
31.48
Alış işlemleri:
137 (50.74%)
Satış işlemleri:
133 (49.26%)
Kâr faktörü:
5.49
Beklenen getiri:
2.83 EUR
Ortalama kâr:
3.75 EUR
Ortalama zarar:
-8.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-21.63 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-24.27 EUR (1)
Aylık büyüme:
21.84%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
24.27 EUR (1.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.03% (24.27 EUR)
Varlığa göre:
3.49% (96.35 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 43
GBPUSD 43
AUDUSD 31
GBPCAD 24
NZDCAD 16
EURCAD 16
GBPAUD 13
USDCHF 10
NZDCHF 8
AUDNZD 8
USDCAD 7
CADCHF 6
GBPCHF 6
EURAUD 6
AUDJPY 5
AUDCHF 5
EURGBP 4
GBPJPY 3
AUDCAD 3
NZDUSD 3
EURCHF 3
EURNZD 2
NZDJPY 2
USDJPY 2
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 62
GBPUSD 107
AUDUSD 53
GBPCAD 72
NZDCAD 21
EURCAD 46
GBPAUD 60
USDCHF 43
NZDCHF 70
AUDNZD 27
USDCAD 41
CADCHF 106
GBPCHF 18
EURAUD 22
AUDJPY 12
AUDCHF 12
EURGBP 13
GBPJPY 21
AUDCAD 10
NZDUSD 1
EURCHF 12
EURNZD 10
NZDJPY 2
USDJPY 3
XAUUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 864
GBPUSD 1.4K
AUDUSD 650
GBPCAD 810
NZDCAD 170
EURCAD 800
GBPAUD 1.3K
USDCHF 397
NZDCHF 308
AUDNZD 501
USDCAD 602
CADCHF 516
GBPCHF 167
EURAUD 492
AUDJPY 260
AUDCHF 135
EURGBP 158
GBPJPY 498
AUDCAD 214
NZDUSD 30
EURCHF 132
EURNZD 261
NZDJPY 46
USDJPY 58
XAUUSD 431
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +71.59 EUR
En kötü işlem: -24 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +102.54 EUR
Maksimum ardışık zarar: -21.63 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
FusionMarkets-Live
1.19 × 94
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FPMarketsSC-Live
1.62 × 29
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.76 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.88 × 1056
RoboForex-ECN
1.90 × 3916
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.27 × 355
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
Algotrader. 
Using 1:30 but you may use what you like. 
Min.deposit: 500EUR.
Recommend using the same broker I use: ICmarketsEU.
İnceleme yok
2025.11.25 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
